561 ‬هجمة إلكترونية‬ تتصدى ‬لها ‬الإمارات

فهد الأميري (دبي)
تراوحت خسائر الهجمات الإلكترونية بين 46 إلى 53 مليار دولار، وقد تصل الخسائر الفعلية إلى 121 مليار دولار عالميا، وبلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، 561 هجمة منها 284 هجمة على مواقع حكومية وشبه حكومية، و277 هجمة على مواقع تابعة للقطاع الخاص.
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدورة الثالثة من مؤتمر إدارة المخاطر المؤسسية تحت عنوان «المخاطر والأمن الإلكتروني 2017»، بالشراكة مع معهد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة.
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وأضاف خلال افتتاح المعرض: «تعرضت آلاف المؤسسات حول العالم في مايو الماضي، لسلسلة هجمات باستخدام فيروس الفدية، ما تسبب في تشفير بياناتها ودفع مبلغ مالي للقراصنة مقابل فك التشفير».