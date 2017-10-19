561 ‬هجمة إلكترونية‬ تتصدى ‬لها ‬الإمارات

فهد‎ ‬الأميري (‬دبي)

تراوحت خسائر الهجمات ‬الإلكترونية بين ‬46 ‬إلى ‬53 ‬مليار ‬دولار، ‬وقد ‬تصل ‬الخسائر ‬الفعلية ‬إلى ‬121 ‬مليار ‬دولار عالميا، ‬وبلغ ‬عدد ‬الهجمات ‬الإلكترونية ‬التي ‬تصدى ‬لها ‬الفريق ‬الوطني ‬للاستجابة ‬لطوارئ ‬الحاسب ‬الآلي ‬في ‬هيئة ‬تنظيم ‬الاتصالات ‬في ‬الإمارات، ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الجاري، ‬561 ‬هجمة ‬منها ‬284 ‬هجمة ‬على ‬مواقع ‬حكومية ‬وشبه ‬حكومية، ‬و277 ‬هجمة ‬على ‬مواقع ‬تابعة ‬للقطاع ‬الخاص.

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدورة الثالثة من مؤتمر إدارة المخاطر المؤسسية تحت عنوان «المخاطر والأمن الإلكتروني 2017»، بالشراكة مع معهد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«ديوا»: «تكتسب نسخة هذا العام، أهمية خاصة في ظل التحديات والتهديدات التي يزداد حجمها مع التطور التقني الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي، حيث بات الأمن الإلكتروني أحد أهم متطلبات المدن الذكية».

وأضاف خلال افتتاح المعرض: «تعرضت آلاف المؤسسات حول العالم في مايو الماضي، لسلسلة هجمات باستخدام فيروس الفدية، ما تسبب في تشفير بياناتها ودفع مبلغ مالي للقراصنة مقابل فك التشفير».