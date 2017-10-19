تدشين توسعة «المحطة 3» في ميناء جبل علي

دبي (الاتحاد)

دشنت موانئ دبي العالمية، التوسعة الجديدة في المحطة 3 في ميناء جبل علي والبالغة 1.5 مليون حاوية نمطية، كما أعلنت عن برنامج ترقية وتحديث للرافعات وتعزيز قدرات مناولة الحاويات في جميع محطات الميناء.

تأتي إضافة الطاقة الاستيعابية الجديدة لترفع الطاقة الكلية لميناء جبل علي من 18 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) إلى 19.5 مليون حاوية نمطية، استجابة للطلب في الأسواق الناشئة.

ومع هذه الإضافة وصلت الطاقة الاستيعابية للمحطة رقم 3 إلى 4 ملايين حاوية نمطية لتكون بذلك أكبر منشأة تعمل بشكل شبه آلي في العالم.

وفي إطار خطة توسعة الميناء وترقيته، ترافق افتتاح طاقة استيعابية جديدة مع تركيب وتشغيل أول دفعة من 37 رافعة رصيف جديدة و47 رافعة آلية لساحات الحاويات.

ويشمل برنامج الترقية زيادة ارتفاع سبع رافعات رصيف قائمة وتحديثها لتلبية متطلبات سفن الحاويات العملاقة الجديدة، ويسعى برنامج التجديد إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وإطالة العمر الافتراضي للرافعات.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «جاءت زيادة الطاقة الاستيعابية في المحطة رقم 3 في وقت يستمر فيه ميناؤنا الرئيس العمل بمستويات إشغال مرتفعة، ومع انتعاش أحجام المناولة تبقى التوقعات على المدى المتوسط إيجابية، ولا سيما مع الاستعداد لاستضافة إكسبو دبي 2020.

شهدنا تعافي أحجام المناولة في إقليم الإمارات الذي قام بمناولة 7.7 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من 2017 محققاً نمواً سنوياً بنسية 4.3% فيما بلغت نسبة النمو 6.6% خلال الربع الثاني من 2017، هذا الأداء القوي لإقليم الإمارات يعزز دور الإمارات ودبي المحوري في التجارة الدولية ويصب في إطار جهود تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الحيوية التي تدعم توجهات القيادة الرشيدة في الاستعداد لمرحلة (الإمارات بعد النفط) وبناء اقتصاد مستدام».