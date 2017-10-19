«المركزي» يناقش معايير تراخيص ومراقبــة أعمال الصرافة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه السادس لسنة 2017، في مقر المصرف أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.‏‭

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، كما وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.‏‭

وناقش المجلس معايير نظام تراخيص ومراقبة أعمال الصرافة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً لإرسالها للصرافات العاملة في الدولة للتطبيق.

واطلع المجلس على المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر المصرف المركزي المختلفة كدائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيّات وإدارة الشؤون الإداريّة وإدارة الموارد البشريّة واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.