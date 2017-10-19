الصفقات العقارية على المخطط في دبي ترتفع %118

دبي (الاتحاد)

ذكرت شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إجمالي عدد الصفقات العقارية على المخطط في الربع الثالث من عام 2017 قد ارتفع بنسبة 86% بالمقارنة مع الربع السابق، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 118% لتصل إلى 4.04 مليار درهم.

وقالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، مدير قسم الاستشارات والبحوث في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهد قطاع العقارات على المخطط في مدينة دبي العديد من التغيرات خلال الفترة الماضية، فبعد بداية واعدة في العام 2017، انخفضت المبيعات خلال الربع الثاني إلا أنها حققت زخماً إيجابياً في الربع الثالث».

وسجلت منطقة دبي الجنوب 1151 صفقة عقارية خلال الربع الثالث، تليها منطقة داون تاون دبي (821 صفقة) والخليج التجاري (686 صفقة). وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية على المخطط في مدينة دبي في الربع الثالث 4.04 مليار درهم، وسجلت منطقة داون تاون دبي 50% من القيمة الإجمالية.

وأدت زيادة الاهتمام بالوحدات العقارية على المخطط إلى تحقيق أثر سلبي مستمر على الوحدات المنجزة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 11% في عدد التعاملات و19% في القيمة الإجمالية.