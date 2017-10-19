قطاع السيارات.. زيادة مبيعات مرتقبة قبيل تطبيق «المضافة»

يوسف العربي (دبي)

يشهد قطاع السيارات زيادة ملموسة في إقبال العملاء على شراء السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، وذلك قبيل موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأكد مسؤولون تنفيذيون بوكالات سيارات معتمدة في الدولة، أنهم يرصدون في الوقت الراهن زيادة ملموسة في معدل استفسارات العملاء عن الأسعار والعروض لمختلف أنواع السيارات التي تأتي ضمن ميزانياتهم المرصودة للشراء.

وتوقعوا أن تبدأ الزيادة الفعلية في شراء السيارات الجديدة في الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مدفوعة برغبة بعض الزبائن في اقتناء سيارة قبيل دخول الضريبة المضافة حيز التنفيذ.

وفي المقابل أكد أصحاب معارض سيارات في أسواق السيارات المستعملة في الدولة، أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم محدود للغاية، لاسيما أن 80% من مبيعات هذه الأسواق يتم تصديرها إلى أسواق خارجية في مقدمتها السعودية وعمان والعراق والصين.