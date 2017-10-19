الإمارات الأولى شرق أوسطياً في حجم الأقساط المكتتبة

يوسف العربي (دبي)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط في حجم أقساط التأمين المكتتبة بعد تجاوزها 40 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة ري سويس العالمية لإعادة التأمين.

وفي السياق ذاته، توقعت جمعية الإمارات للتأمين نمو أقساط التأمين المكتتبة في الدولة بنسبة 20% لتصل إلى 48 مليار درهم بنهاية العام الجاري نتيجة تطبيق التأمين الصحي الإلزامية في دبي وارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات، بالتزامن مع إصدار نظام الوثائق الموحدة للتأمين على المركبات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى التأمين الخليجي بدبي أمس، والتي ألقاها بالنيابة عنه إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن قطاع التأمين في الإمارات سجل نمواً قوياً في النصف الأول 2017 بفعل تطور السوق والتعديلات في اللوائح التأمينية المحلية في استكمال للنتائج الإيجابية التي حققها القطاع عام 2016.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد خلال الملتقى الذي اتخذ شعار «تكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة التأمين الخليجي» أن الأموال المستثمرة في هذا القطاع بلغت 52.2 مليار درهم عام 2016 مسجلة نسبة نمو 13.7%.