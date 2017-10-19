«مصدر» تدشن محطة لطاقة الرياح في بريطانيا

اسكتلندا (الاتحاد)

افتتحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «ستات أويل» النرويجية، أمس مشروع «هايويند سكوتلاند» بالمملكة المتحدة، أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية على نطاق تجاري في العالم.

وتمتلك «مصدر» حصة قدرها 25% في المشروع، فيما تمتلك «ستات أويل» النرويجية الحصة المتبقية، حيث يمهد المشروع الطريق للتوسع في استكشاف وتطوير مصادر لطاقة الرياح في مناطق يتعذر على تكنولوجيا الرياح البحرية القائمة حالياً الوصول إليها.

حضر حفل الافتتاح كل من رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستورجيون، ووزير الطاقة والبترول النرويجي تيرجي سوفيكنس، وكلٌ من خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للاستثمار»، وروضة محمد العتيبة، نائب رئيس بعثة الدولة في المملكة المتحدة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالإضافة إلى حضور مسؤولين من الحكومة الإسكتلندية.

وبتدشين «هايويند سكوتلاند»، وبافتتاح محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية الواقعة قرب الساحل الشرقي للمملكة المتحدة خلال الشهر المقبل، سوف يصل إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة ل مصدر«في المملكة المتحدة إلى أكثر من واحد جيجاواط.