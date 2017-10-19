«إكسبو 2020 دبي» يطلع وفود دول العالم على أحدث المستجـدات في رحـلة التحضير

دبي (الاتحاد)

يعقد «إكسبو 2020 دبي» الدورة الثانية من اجتماع المشاركين الدوليين في دبي اليوم بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم، لإطلاعهم على أحدث المستجدات في رحلة التحضير. ويهدف الاجتماع إلى تكوين منصة لتعريف صناع القرار بالفوائد التي سيجنيها المشاركون في إكسبو دبي. وتم تنظيم الاجتماع، الذي يحضره نحو 500 ممثل عن نحو 180 دولة، بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض، الهيئة الدولية المسؤولة عن معارض إكسبو العالمية. ومن المرتقب أن تعلن بعض الدول خلال الاجتماع مشاركتها في «إكسبو2020»، وأن توقع أخرى عقوداً رسمية بالمشاركة.

كما يهدف الاجتماع إلى بحث كيفية التعاون لإقامة حدث استثنائي، وسيتم تبادل الأفكار والمشورة للوصول إلى استضافة يكون لها أثر على المجتمعات والأفراد في المنطقة والعالم.

وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي «إن اجتماع المشاركين الدوليين خطوة مهمة على طريق إكسبو 2020 دبي للدول والشركات والمنظمات المشاركة».

وتتضمن الأجندة لقاءات وزراء ومديري دوائر محلية واتحادية مع ممثلي الوفود المشاركة، وأخرى بين مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين عالميين، سعياً لتعزيز التواصل والتعاون بين جميع الدول. كما يحرص إكسبو 2020 دبي على التعاون مع الدول والمؤسسات والأفراد، من أجل تعزيز التعليم والإبداع لدعم الاقتصاد المعرفي، ودعم البلاد والمؤسسات التي تسعى إلى مواجهة التحديات الدولية. تتضمن الأجندة أيضاً بحث سبل إيجاد المزيد من الفرص، ومناقشة الأفكار المطروحة للاستفادة من موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختامه.

وقال ديميتري كريكنتزس نائب أمين عام المكتب الدولي للمعارض «لقد بدأت ملامح إكسبو 2020 دبي تتشكل بالفعل ليكون إكسبو دولياً مذهلاً، ونحن سعداء بأن دولاً من مختلف أنحاء العالم ستحضر وستكون لها فرصة كي تستفيد من التقدم الرائع الذي يجري في مختلف المجالات، بما فيها الإنشاءات والمشاركات والشراكات والإرث».

وأضاف «توجد متعة حقيقية تحيط بإكسبو، لا تقتصر على موقعه الإقليمي، ولكن تمتد لتشمل كل أصقاع العالم، وهو ما يجسد أهمية معارض إكسبو العالمية بوصفها منصة لمشاركة الأفكار والابتكار في العالم الحديث».