ملتقى «» في أبوظبي يفتح آفاق الاستثمار في حلول التقنيات النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق أمس، ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ» «كليكس»، المنصة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتجمع بين الجهات الاستثمارية وأصحاب الأفكار المبتكرة بهدف صياغة شراكات مؤثرة بين الطرفين.

وحسب بيان أمس، يرمي الملتقى الذي يقام خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل المزمع عقدها في الفترة بين 15 و18 يناير 2018، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى دفع عجلة الجهود المبذولة للوصول إلى حلول مستدامة تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، وذلك عن طريق تبادل المعرفة وقدرات الابتكار وتأمين التمويل.

ويُعقَد ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس) تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع كلٍ من مجلس الإمارات للشباب ومركز الشباب العربي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«جائزة زايد لطاقة المستقبل»، حيث يستقبل الملتقى المشاركات من روّاد الأعمال داخل الإمارات وعلى مستوى المنطقة والعالم، ممن طوّروا تقنيات نظيفة ومستدامة بحاجة إلى التمويل لتنفيذها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تضع دولة الإمارات مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات ضمن أهم الأولويات التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار في بيئة مستدامة، ويتطلب ذلك شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم كافة الجهود التي تهدف إلى تطوير حلول ناجعة لكافة التحديات التي يواجهها العالم اليوم».

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب:«نفخر بتعاون مجلس الإمارات للشباب ومركز الشباب العربي مع وزارة التغير المناخي والبيئة لملتقى»تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس)، ونهدف من خلال هذا التعاون لإشراك الشباب دائماً في المجالات كافة، وبالأخص المجالات البيئية، فشبابنا قادرون على طرح أفضل الأفكار لحل التحديات التي تواجهنا».

وأكدت المزروعي أن إمارة أبوظبي كما هي دولة الإمارات دائماً حاضنة لكل الفعاليات المبتكرة، التي من شأنها تحسين جودة الحياة، والاستدامة في تحسين الاقتصاد القائم على تنوع مصادر الدخل، والمبني على المعرفة والابتكار، وفي ذات الوقت لا يهمل معايير الحفاظ على البيئة.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يُشكّل الحد من تداعيات تغير المناخ تحدياً عالمياً بارزاً، ولا يمكن تحقيق هذه المهمة بالاعتماد على التقنيات المتوافرة اليوم فقط، ولهذا السبب يتعين علينا دعم الجيل المقبل من الابتكارات المستدامة، والتي ستتيح فرصاً جديدة للاستثمار في المستقبل. وتفخر شركة»مصدر» بدعم هذا الملتقى كونه منصة تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين لتحويل الأفكار الإبداعية الخلاقة إلى حلول عملية ذات جدوى تجارية».