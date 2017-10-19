الإمارات تترأس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

ديربان (وام)

تسلمت دولة الإمارات منصب نائب الرئيس لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا» في دورتها المقبلة 2017-2019 على أن تتولى رئاسة الرابطة للفترة 2019-2021.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة في الاجتماع الوزاري السابع عشر لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا» والاجتماعات المصاحبة له في مدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي.

وضم الوفد محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا وفهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والدكتور عتيق المنصوري عميد الكلية الجامعية بجامعة الإمارات وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي وعائشة الكبيسي من وزارة الاقتصاد وعلي الشرفي من وزارة المالية وعفراء عبدالباسط المهيري من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، في كلمتها خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بدورها في الرابطة إيمانا منها بأهمية المحيط الهندي كساحة للتجارة والأمن في العالم وتطلع الدولة للمزيد من العمل المشترك والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لتحقيق الرؤية والأهداف التي نص عليها ميثاق الرابطة وخطة العمل المعتمدة للفترة 2017-2021 الأمر الذي يحتم على استمرار الرابطة في لعب دورها المحوري لتحقيق التكامل ومجابهة التحديات المشتركة.

كما تقدمت معاليها بالتهنئة لمعالي مايتيماشاباني وزيرة الخارجية بجنوب أفريقيا لتبوئها منصب رئاسة الرابطة للفترة 2017-2019. وأعربت معاليها عن حرص الإمارات على التعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهندي وضمان حرية حركة الملاحة البحرية والاتصالات في المنطقة والتصدي لكافة المخاطر الأمنية التي تهددها والمتمثلة في القرصنة البحرية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأكدت معاليها أهمية استدامة استخدام الطاقة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة باعتبارها عوامل مهمة لتحقيق الرخاء بمنطقة المحيط الهندي وأن التغير المناخي يشكل تحديا محليا وعالميا وأن لا بد من أعضاء الرابطة بذل الجهود المتضافرة لمعالجة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية بيئتنا البحرية والبنية التحتية الساحلية والذي تتأثر بصورة متزايدة مع ارتفاع درجة حرارة البحر والأحوال الجوية المضطربة.

يذكر أنه سبق الاجتماع الوزاري عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري تضمنت الاجتماع التاسع عشر للجنة كبار المسؤولين برابطة أيورا والمنتدى الاقتصادي لرابطة أيورا واجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار واجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية واجتماع المجموعة الأكاديمية للرابطة والحوار التفاعلي بين كبار المسؤولين برابطة «أيورا» مع شركاء الحوار.

وانضمت دولة الإمارات للرابطة في مارس عام 1999 وساهمت منذ انضمامها في تنفيذ العديد من المبادرات ضمن نطاق عمل الرابطة كان آخرها ورشة عمل لبناء القدرات في الصومال واليمن التي تم تنظيمها في أبوظبي خلال الفترة من 13-14 أغسطس 2017 بالإضافة إلى استضافة الدولة لحوار المحيط الهندي الرابع في أبوظبي خلال الفترة من 9-10 أكتوبر 2017.