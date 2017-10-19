سبعيني يفوز بمليون دولار في سوق دبي الحرة

دبي (الاتحاد)

فاز سبعيني ماليزي بمبلغ مليون دولار، خلال سحب «مليونير الألفية» الترويجي الذي أجرته سوق دبي الحرة يوم أمس، في الصالة B بمطار دبي الدولي، بحسب بيان أمس.

وابتسم الحظ إلى برابهاكاران نير -73 سنة- بعد أن فازت بطاقته التي حملت الرقم 1348 (السلسلة رقم 254) بجائزة السحب الذي اعتاد المشاركة فيه على نحو منتظم، وغمرت نير فرحة عارمة بعد سماعه خبر الفوز حيث قال: «أنا في غاية السعادة لسماعي هذا الخبر الرائع، ويا لها من هدية لا تنسى أتلقاها في موسم عيد الأنوار (ديوالي)».

ويعد نير ثاني ماليزي يفوز بجائزة المليون دولار منذ إطلاق سوق دبي الحرة لسحب مليونير الألفية الترويجي في عام 1999.

وجرت عقب السحب مراسم تقديم الجائزة إلى الفائز السابق بسحب مليونير الألفية (البطاقة رقم 0338، السلسلة 253)، حيث حضر كالابارامباث محمد علي مصطفى من الهند -عمل في سوق دبي الحرة لمدة 37 سنة- لتسلم شيك بمبلغ مليون دولار، وشكر الفائز سوق دبي الحرة على ما تقدمه من عروض ترويجية رائعة، وعلى مساعدته في تحقيق أحلامه.

كما أجرت السوق الحرة بعد ذلك مباشرة سحب أروع مفاجآت سوق دبي الحرة الترويجي، حيث فاز محمد شابير، صاحب البطاقة رقم 0582/‏‏‏ السلسلة 0582، بسيارة بي ام دبليو اس 1000 دبل آر، ويعمل شابير -29 سنة- مهندساً فنياً في شركة الخدمات الدولية للتسويق، وتعد بطاقته الفائزة الأولى التي يشتريها من خلال موقع سوق دبي الحرة على الإنترنت.