ناصر النويس: خطة خمسية لدخول «روتانا» السوق الأوروبية

رشا طبيله (أبوظبي)

كشف ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «روتانا للفنادق»، عن خطة لدى المجموعة للاستثمار في أسواق عالمية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تبدأ في عدد من المدن الأوروبية الرئيسة، وذلك بعد 25 عاماً من تأسيس الشركة، ونجاحها في أسواق الإمارات والمنطقة.

وأوضح النويس في حوار مع «الاتحاد»، أن «الخطة الخمسية لـ«روتانا» تستهدف مدناً أوروبية، مثل لندن وجنيف وباريس وبرشلونة وفرانكفورت»، مشيراً إلى أن هذه الانطلاقة ستكون بداية لدخول العلامة الفندقية الإماراتية إلى الأسواق العالمية، بعد نجاحها إقليمياً.

وأضاف أن المجموعة نجحت خلال ربع قرن في التوسع محلياً وإقليمياً، ولديها حالياً أكثر من 100 فندق، منها 49 فندقاً قيد الإنشاء، وتنظر دائماً إلى الفرص الجيدة، لافتاً إلى أن إدارة المجموعة تدرس الأسواق باستمرار للبحث عن الأفضل والأنسب.

وأكد النويس أن المجموعة استطاعت إثبات نفسها وتعزيز سمعتها محلياً وإقليمياً، حيث حرصت مع تأسيس أول علامة فندقية إماراتية، على أن تأتي تسميتها من الطبيعة والتراث العربي والخليجي، وأن يكون اللفظ سهلاً للعربي والأجنبي، فاخترنا «روتانا» التي تعني «تمرة المدينة المنورة».