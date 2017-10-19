أبوظبي (الاتحاد)

قدم المجلس الدولي للمطارات «آي سي آي» أمس لمطار أبوظبي الدولي جوائز «أفضل مطار في الشرق الأوسط»، و«أفضل مطار تطوراً - الشرق الأوسط»، وذلك ضمن جوائز جودة خدمات المطار السنوية، والتي عقدت خلال الاجتماع الدولي العام والمعرض والمؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمطارات- أفريقيا في موريشيوس.

وتقدم هذه الجائزة للمطارات التي تبرهن على التزامها بتقديم تجربة عملاء متميزة عالمياً، وذلك عن طريق استطلاعات رأي المسافرين التي يشرف عليها المجلس الدولي للمطارات.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي «نحن فخورون بالجائزة، وبينما نقترب أكثر من الانتهاء وتشغيل مبنى المطار الجديد، أود أن أؤكد على الوعد الذي قطعته مطارات أبوظبي في أن تستمر في مسيرة التطوير والتحسين في كل خدماتنا ومرافقنا لضمان تقديم تجربة سفر لا مثيل لها لكل المسافرين عبر مبانينا».

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، خلال تسلم الجائزة في موريشيوس، قائلاً: «يشرفنا تقدير المسافرين لنا من خلال هذه الجوائز العالمية المميزة، حيث إن هذه النتيجة جاءت نتاج العمل الدؤوب لفريق عمل مطار أبوظبي الدولي وجميع شركائنا الاستراتيجيين لضمان جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي يعكس روح الفريق الواحد لكل العاملين في مباني مطار أبوظبي الدولي وحرصهم على تقديم تجربة متميزة وذات جودة عالية».

يجدر بالإشارة إلى أن مطارات أبوظبي أول شركة تنضم إلى المجلس الدولي للمطارات في المنطقة، ويصادف احتفال مطارات أبوظبي بجائزتي «أفضل مطار في الشرق الأوسط»، و«أفضل مطار تطوراً- الشرق الأوسط» الذكرى السنوية العاشرة لعضويتها في هذا المجلس، الذي يعد الرابطة التجارية لمطارات العالم.