«الطيـران المدنـي» تنجـز مشـروع إعــادة هيكلة المجال الجوي في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

تنجز الهيئة العامة للطيران المدني في السابع من ديسمبر المقبل مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الهيئة، أنه سيتمُّ في هذا التاريخ، تحويل منطقة معلومات الرحلات الجوية لدولة الإمارات إلى أول مجال جوي في العالم قائم بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء، مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بوساطة الأقمار الصناعية RNAV-1(GNSS).

وتُعدّ إعادة الهيكلة هذه تتويجاً لسنوات من جهود التطوير والتعاون الشامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الطيران الإماراتي، من أجل إتاحة الفرصة لتطوير واحد من أكثر نظم إدارة الملاحة الجوية تقدّماً في العالم.

ويهدف مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي إلى تحقيق أهداف متعددة تتماشى جميعها مع أفضل الممارسات العالمية.