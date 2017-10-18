%9 نمو السياحة في رأس الخيمة منذ بداية العام

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت إمارة رأس الخيمة 9% نمواً في عدد الزوار القادمين إلى الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الإمارة نمواً في معدلات الأشغال وعدد الليالي الفندقية، بحسب هيئة تنمية السياحة بالإمارة.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة في بيان أن الإمارة حققت نتائج إيجابية في القطاع السياحي منذ بداية العام وحتى الآن. ولفت إلى أن عدد الزوار بلغ 631617 زائرا، وارتفع عدد الليالي الفندقية 12,4%، ونمت معدلات الإشغال بواقع 1,3% لتبلغ 69,2%، في حين ازدادت مدة الإقامة الفندقية 3,55 يوم بنمو 9%.

وتصدرت ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والهند وكازاخستان قائمة أبرز أسواق السياحة العالمية الواردة إلى الإمارة، حيث جاءت روسيا في صدارة هذه الأسواق من ناحية نمو أعداد الزوار بنسبة 66,34%.

وتمثلت أبرز النجاحات الدولية الأخرى في جمهورية التشيك التي حققت نمواً في أعداد الزوار بواقع 67,58% وبولندا بنسبة 281,97%.

وإلى جانب السوق المحلية، التي تسهم بأكثر من ثلث إجمالي أعداد الزوار، شكّلت المملكة العربية السعودية أضخم الأسواق الإقليمية من حيث أعداد السياح القادمين إلى الإمارة بنمو 3,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشهد الإمارة طفرة في القدرة الاستيعابية للفنادق لتبلغ 15 - 20 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2025. ومن المتوقع كذلك نمو خيارات الإقامة في الإمارة بأكثر من 4400 غرفة فندقية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.