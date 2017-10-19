  • الخميس 29 محرم 1439هـ - 19 أكتوبر 2017م

استعرضت الدور التشريعي للمجلس في قمة المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأميركية بأبوظبي

نورة الكعبي: المرأة الإماراتية تقدم إسهامات تنموية بارزة وتشكل %17 من أعضاء «الوطني»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المرأة الإماراتية لها دور بارز في العمل السياسي، حيث إن 17% من أعضاء المجلس الوطني من النساء، علاوة على أن المجلس ترأسه معالي الدكتورة أمل القبيسي في سابقة هي الأولى في المنطقة، مشيرة إلى أهمية جهود المجلس منذ نشأته بعد قيام الاتحاد، في مناقشة القضايا المهمة ومشروعات القوانين، وطرح التساؤلات على الحكومة، ممثلة في الوزراء.

جاء ذلك في جلسة حوارية، خلال قمة المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأميركية عقدت في جزيرة ياس بأبوظبي أمس، وحضرها رجال أعمال ومسؤولون إماراتيون بارزون، إلى جانب وفد من رجال الأعمال الأميركيين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وناقشت الجلسة التحديات والفرص في 10 محاور، هي الخدمات المصرفية والتمويل، والابتكار الإلكتروني، والدفاع والطيران الجوي والأمن، والتعليم والتدريب المهني، والطاقة والمياه والنفط والغاز، والهندسة والإنشاءات وإدارة المشاريع، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية والتأمين، والضيافة والسياحة، والإعلام والفنون والثقافة.

وقالت معالي نورة الكعبي، خلال الجلسة الحوارية، إن المجلس الوطني الاتحادي تأسس بعد 3 أشهر من إعلان تأسيس دولة الإمارات، حيث قام الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» بتأسيسه استمراراً لجهود المجالس التقليدية المتعارف عليها في بلادنا، إلى أن تم في عام 2005 إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج المشاركة السياسية «التمكين»، وفتح الباب للانتخابات، بحيث يكون نصف عدد أعضاء المجلس بالانتخاب.

وتابعت «تم تعييني عن إمارة أبوظبي لممارسة الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني بمناقشة القضايا المطروحة مجتمعياً والتحديات ومشروعات القوانين قبل إقرارها، إضافة إلى دوري وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ودور العضوات الأخريات في المجلس التي تبلغ نسبتهم تقريباً 17% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي»، مشيرة إلى أن المرأة لها دور مهم. وتم اختيار معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة ترأس المجلس، بعد أن كانت عضوة في عام 2006 بالانتخاب. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 