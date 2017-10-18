950 خدمة حكومية في دبي متاحة «عبر الإنترنت فقط» يوم 26 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

تشارك مبادرة يوم بلا مراكز خدمة 32 من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وعدداً من جهات القطاع الخاص، أعلنت جميعها أن أكثر من 100 مركز خدمة ستفعل أنشطتها المتعلقة بالمبادرة، وصولاً إلى ذروتها يوم 26 أكتوبر الجاري. ومن المقرّر أن يقتصر تقديمُ نحو 950 خدمة من الخدمات التي تقدم عبر شبابيك الخدمة في المراكز الحكومية على الإنترنت فقط ذلك اليوم، من خلال تطبيقات الهاتف المتحرك ومواقع الإنترنت التابعة للجهات المشاركة. وتجدر الإشارة إلى أن آلاف الخدمات التي تقدمها حكومة دبي بكل الجهات التابعة لها، متاحة عبر القنوات الذكية.

وأشاد مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، بالتعاون الكبير من مختلف الجهات في حكومة دبي في إطار مبادرة يوم بلا مراكز خدمة، التي أطلقتها دائرة المالية الشهر الماضي، لتصبح «الأولى من نوعها في المنطقة». وقال إن الدائرة حريصة على المضي قُدماً في دورها الحيوي الذي يتطلب الإمساك بزمام المبادرة في مسيرة التنمية بإمارة دبي، لإحداث التحوّل الرقمي المنشود، والوصول إلى حكومة بلا معاملات ورقية بحلول عام 2021.

وأضاف: «سنواصل مضافرة الجهود مع مختلف الجهات الحكومية لتهيئة كل شرائح المتعاملين للتحوّل الرقمي الذكي واستخدام نظم الدفع الإلكتروني عبر القنوات الذكية، وما هذه المبادرة إلاّ خطوة في سلسلة من الخطوات التي نتخذها لترسيخ مكانة دبي العالمية المتميزة والوصول بها إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم».

من جانبه، قال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إن مراكز خدمة المتعاملين التابعة للجهات الحكومية في دبي ستعمل بموجبها على تكريس عملها يوم الخميس 26 أكتوبر لتوعية المتعاملين بأهمية التحوّل نحو القنوات الذكية لإجراء المعاملات، سواء عبر التطبيقات الذكية أو مواقع الويب. وأكّد المري أن إجراء كل المعاملات التي تتطلب سداد رسوم مالية ستتوقف في المراكز في ذلك اليوم، لتبقى جميع الإجراءات والمعاملات متاحة عبر الإنترنت فقط.

وتشمل الجهات الحكومية المشاركة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بلدية دبي، جافزا، جامعة حمدان، جمارك دبي، دائرة الأراضي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الشؤون القانونية

دائرة المالية، الدفاع المدني، سلطة مدينة دبي الطبية، سلطة مدينة دبي الملاحية، سوق دبي المالي، شرطة دبي، غرفة دبي، محاكم دبي، مركز دبي للإحصاء، معهد دبي القضائي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مؤسسة دبي للإعلام، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤسسة مطارات دبي وشركاؤها،

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، النيابة العامة، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الثقافة والفنون، هيئة دبي للطيران المدني، هيئة الصحة، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية.