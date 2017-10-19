والي الرباط: الإمارات تدعم نهوض الاقتصاد المغربي

الرباط (وام)

أكد معالي محمد امهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، أن دولة الإمارات ساهمت بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد في المملكة المغربية، عبر ضخها استثمارات في العديد من القطاعات أبرزها الصناعة والزراعة والخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الذي واصل جولته في المملكة المغربية الشقيقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ورحب والي الرباط بوفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - الذي ضم سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة لدى المغرب، وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية والمالية والاستثمارية والعقارية في أبوظبي - مشيراً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية وتشكل نبراساً لقيم الاعتدال والتسامح والوسطية في العالم العربي والإسلامي. كما أشاد بمواقف الإمارات الداعمة للمغرب. من جهته، أكد إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ثقته بأن تلك الزيارة سوف تعود بالخير على البلدين الشقيقين من خلال استكشاف فرص تجارية جديدة لرجال الأعمال في كل من المغرب وأبوظبي والإمارات بشكل عام.

وقال: إنه رغم العلاقات التجارية والاقتصادية الجيدة للغاية التي تجمع بين أبوظبي والمغرب فإن هناك حاجة إلى مزيد من تطوير لهذه الروابط التجارية والاقتصادية لتحسين التبادل التجاري بينهما.

كما عقد وفد غرفة أبوظبي اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط وأجرى لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال المغاربة بالمدينة، حيث اطلع الوفد الاقتصادي على أهم القطاعات الاستثمارية في المغرب مثل قطاع صناعة السيارات والتدريب والسياحة، وأهم المشاريع المستقبلية من مركز الجهوي للاستثمارات.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إن استراتيجية الغرفة تعتمد على رفع الجهود لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والمغرب، وذلك لزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز وجودها بالأسواق المغربية والرفع من استثماراتها.

وعلى هامش الاجتماع نظم بمقر والي بالرباط لقاء جمع رجال الأعمال من البلدين لمناقشة مجالات الاستثمار المتاحة في كل من الإمارات والمغرب، شارك فيه من جانب الغرفة د. الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وحمد حسن علي العوضي نائب أمين الصندوق عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وجمال سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي.