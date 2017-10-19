والي الرباط: الإمارات تدعم نهوض الاقتصاد المغربي

الرباط (وام)
أكد معالي محمد امهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، أن دولة الإمارات ساهمت بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد في المملكة المغربية، عبر ضخها استثمارات في العديد من القطاعات أبرزها الصناعة والزراعة والخدمات.
جاء ذلك خلال لقائه وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الذي واصل جولته في المملكة المغربية الشقيقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
|
وقال: إنه رغم العلاقات التجارية والاقتصادية الجيدة للغاية التي تجمع بين أبوظبي والمغرب فإن هناك حاجة إلى مزيد من تطوير لهذه الروابط التجارية والاقتصادية لتحسين التبادل التجاري بينهما.
|
وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إن استراتيجية الغرفة تعتمد على رفع الجهود لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والمغرب، وذلك لزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز وجودها بالأسواق المغربية والرفع من استثماراتها.
وعلى هامش الاجتماع نظم بمقر والي بالرباط لقاء جمع رجال الأعمال من البلدين لمناقشة مجالات الاستثمار المتاحة في كل من الإمارات والمغرب، شارك فيه من جانب الغرفة د. الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وحمد حسن علي العوضي نائب أمين الصندوق عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وجمال سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي.