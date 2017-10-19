ريم الهـاشمي تبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

واشنطن (وام)

بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال لقائها أمس الأول مع كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي على هامش اجتماعات البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن سبل تعزيز العلاقات في مجال التعاون الدولي والمشاريع التنموية.

وأكدت معالي ريم الهاشمي خلال اللقاء أن موضوع تمكين المرأة يحتل موقعاً رئيساً على سلم أولويات سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية، مشيرة معاليها إلى التزام الإمارات الاستراتيجي والمستمر بالتمكين الاقتصادي للنساء باعتباره من العوامل الأساسية للنجاح.

وأشادت كريستالينا بجهود دولة الإمارات ومساهمتها في صندوق ريادة أعمال المرأة بمبلغ 50 مليون دولار حيث تعتبر الإمارات من مؤسسي الصندوق البالغ إجمالي حجمه 340 مليون دولار تساهم فيه 13 دولة مانحة.