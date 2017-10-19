«أبوظبي للتنمية» يمول تطوير مطار فيلانا الدولي في المالديف

أبوظبي (الاتحاد)
قدم صندوق أبوظبي للتنمية تمويلاً لحكومة المالديف بقيمة 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار)، لتطوير وتوسعة مطار فيلانا الدولي في جزيرة هولهولي، قرب العاصمة المالية، لدعم القطاع السياحي وتنشيط الاقتصاد الوطني. وجاءت اتفاقية القرض التي وقعها أمس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد سعيد وزير التطوير الاقتصادي المالديفي، على هامش زيارة الرئيس المالديفي عبد الله يامين عبدالقيوم للدولة.
ويهدف مشروع إنشاء مطار فيلانا، في جزيرة هولهولي، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، عن طريق تحسين مرافق المطار، وتوسيع طاقته الاستيعابية، ليتواءم مع النمو المطرد في قطاع السياحة، كما يعمل المشروع على تعزيز دخل الدولة من القطاع السياحي، مما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للسكان، وإيجاد فرص عمل جديدة.
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وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن تمويل مشروع إنشاء مطار فيلانا الدولي، وغيره من المشاريع التنموية التي يمولها صندوق أبوظبي للتنمية في المالديف، تأتي في إطار التعاون البناء بين الصندوق وحكومة المالديف، خاصة أن مثل هذه المشاريع الحيوية تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى حياة السكان في جزر المالديف».
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يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في جزر المالديف في عام 1976، وساهم الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية، لتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها، من خلال تمويل مشاريع تغطي أكثر القطاعات أهمية في اقتصاد البلاد، بما فيها قطاعات الإسكان، الاتصالات والنقل والطاقة. حيث قام منذ ذلك الحين بتمويل وإدارة 7 مشاريع تنموية.