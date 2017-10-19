«أبوظبي للتنمية» يمول تطوير مطار فيلانا الدولي في المالديف

أبوظبي (الاتحاد)

قدم صندوق أبوظبي للتنمية تمويلاً لحكومة المالديف بقيمة 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار)، لتطوير وتوسعة مطار فيلانا الدولي في جزيرة هولهولي، قرب العاصمة المالية، لدعم القطاع السياحي وتنشيط الاقتصاد الوطني. وجاءت اتفاقية القرض التي وقعها أمس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد سعيد وزير التطوير الاقتصادي المالديفي، على هامش زيارة الرئيس المالديفي عبد الله يامين عبدالقيوم للدولة.

ويهدف مشروع إنشاء مطار فيلانا، في جزيرة هولهولي، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، عن طريق تحسين مرافق المطار، وتوسيع طاقته الاستيعابية، ليتواءم مع النمو المطرد في قطاع السياحة، كما يعمل المشروع على تعزيز دخل الدولة من القطاع السياحي، مما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للسكان، وإيجاد فرص عمل جديدة.

ويشمل المشروع بناء مدرج بطول يبلغ حوالي 3400 متر وممرات انتظار الطائرات، وتطوير وتحسين المدرج القديم، وإنشاء كاسر للأمواج لحماية المدرج الجديد، وتطوير المبنى الغربي للركاب، لرفع طاقته الاستيعابية، ليضم 26 موقعاً للطائرات، وتطوير مبنى الركاب، وإضافة مبنى للرحلات الدولية. كما يشمل المشروع إنشاء المرحلة الأولى من الرصيف الدولي الجنوبي، ومبنى لصيانة المطار في الجانب الغربي، وكذلك إنشاء المرحلة الأولى من توسعة منطقة تحميل وتخزين البضائع، بمساحة تبلغ نحو 6000 متر مربع، ومرافق خاصة للطائرات المائية، ويضمن المشروع نقل البنية التحتية الحالية، والواقعة في منطقة المشروع الجديد، إلى مناطق أخرى قريبة، وإنشاء محطة للدفاع المدني.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن تمويل مشروع إنشاء مطار فيلانا الدولي، وغيره من المشاريع التنموية التي يمولها صندوق أبوظبي للتنمية في المالديف، تأتي في إطار التعاون البناء بين الصندوق وحكومة المالديف، خاصة أن مثل هذه المشاريع الحيوية تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى حياة السكان في جزر المالديف».

من جانبه، ثمن معالي محمد سعيد، وزير التطوير الاقتصادي في حكومة المالديف، أهمية الدور الكبير الذي تلعبه حكومة دولة الإمارات في دعم مشاريع التنمية في المالديف، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ عام 1976 في تمويل مشاريع استراتيجية عدة بالمالديف، عملت على تحسين وتنمية قطاعات اقتصادية متنوعة. وأضاف أن مشروع إعادة تأهيل وبناء مطار فيلانا الدولي في جزيرة هولهولي، والممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، يهدف إلى تنشيط حركة النقل والسياحة في البلاد، ورفع كفاءة قطاع الخدمات والنقل.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في جزر المالديف في عام 1976، وساهم الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية، لتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها، من خلال تمويل مشاريع تغطي أكثر القطاعات أهمية في اقتصاد البلاد، بما فيها قطاعات الإسكان، الاتصالات والنقل والطاقة. حيث قام منذ ذلك الحين بتمويل وإدارة 7 مشاريع تنموية.