بدء تسديد «الانتقائية» مطلع الشهر المقبل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تبدأ الشركات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لغايات الضريبة الانتقائية، تسديد المستحقات الضريبية عليها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل نوفمبر 2017، بالتزامن مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية، بحسب خالد البستاني مدير عام الهيئة.

وقال البستاني، لـ «الاتحاد» أمس، إن الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي ستبدأ بتقديم إقراراتها الضريبية الأولى في الأول من نوفمبر 2017، على أن يكون 15 نوفمبر هو اليوم الأخير لتقديم الإقرارات عن الشهر الأول، مبيناً أنها تقدم بشكل شهري وفقاً للقانون، وتقوم الشركات بتسديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.

وستفرض عقوبات وغرامات على الشركات المتخلفة عن تقديم إقراراتها الضريبية. وقال إن غالبية الشركات العاملة في قطاع السلع الانتقائية (البالغة 250 إلى 300 شركة في كل إمارات الدولة) قد سجلت لدى الهيئة وحصلت على الرقم الضريبي الخاص بها.