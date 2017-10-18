القصيدة العمانيّة تحلّق في «الشارقة للشعر العربي»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

استضاف «ملتقى الشارقة للشعر العربي» الذي نظمه بيت الشعر بدائرة الثقافة، تحت عنوان «شعراء من سلطنة عمان»، أمس الأول، أمسية شعرية في قصر الثقافة بالشارقة، شارك فيها الشعراء: هشام الصقري، شميسة النعماني، ناصر الغساني، عائشة السيفي، وإبراهيم السالمي، وقدمتها الشاعرة آية وهبي. وحلق الشعراء في قصائدهم التي تميزت بجمالياتها وسويتها الشعرية العالية، وافتتح القراءات الشاعر الصقري بقصائد توسدت الحنين، واقتربت كثيرا من العاطفة الإنسانية، بلغة شفيفة. فيما تميزت الشاعرة شميسة النعماني بحضور مسرحي وأداء جميل، لتصنع الدهشة عبر قصائد حديثة في مفرداتها ورؤاها.

أما الشاعر ناصر الغساني فقد تتبع غربة الإنسان في التيه الذي رسم طريقاً ضبابياً للحب، فألغى الوقت وأدخله في دهليز المجهول، فكان طوفان المعنى هو الضوء القادم من بعيد في هذا النفق، ثم أطلت الشاعرة عائشة السيفي برمزية عالية لتقرأ نصوصاً حداثية أنيقة، سافرت بالمتلقي وأخذته في عالم تأملي، وهي تنبش الرمل لتحدّث الجسد المضيء بالذكرى، وتؤنس بحروفها وحدته وترش بماء القصيدة تربته. وكان الشاعر إبراهيم السالمي مسك الختام، حيث انتقل من قلق يسير على قلق، ليطير بخفة، وبلغة بليغة، مخاطباً صديقه الشعر أو الإنسان أو هما في آن.