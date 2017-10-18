«الأيام الإماراتية» تجسِّر العلاقات الثقافية مع مدريد

الفجيرة (الاتحاد)

تحت شعار «الإمارات.. جسر الثقافات»، انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد، فعاليات «الأيام الثقافية الإماراتية» التي تنظمها مبادرة «سفراء زايد»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مدريد، وسط حضور كبير من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في مدريد، ولفيف من الأكاديميين الإسبان المهتمين بالثقافة العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، ونخبة من المثقفين الإماراتيين، ومنهم: الأديب خالد الظنحاني الرئيس التنفيذي لمبادرة «سفراء زايد»، والشاعر الدكتور طلال الجنيبي، والروائية إيمان اليوسف، والشاعرة نورة الكربي.

وقالت سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية: «إن مثل هذه الفعاليات تساعد على تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين البلدين، وتعريف الشعب الإسباني بثقافة وتراث دولة الإمارات»، مؤكدة أهمية حضور الثقافة في حوار الحضارات بين الدول، لأنها تبني العلاقات الحميمة بين الشعوب. وبدوره، أوضح خالد الظنحاني أن «الأيام الثقافية الإماراتية» في مدريد جاءت لتعبر عن حرص الإمارات على مد جسور التواصل بين ثقافات العالم المختلفة، وبخاصة الثقافة الإسبانية، من منطلق أن دولة الإمارات تُعد اليوم مركزاً ثقافياً مؤثراً في المشهد الثقافي العالمي، وواحة للتسامح والتنوع الفكري والثقافي.

وتقام فعاليات الأيام في مؤسسات ثقافية عدة كمؤسسة «البيت العربي» في مدريد، و«الأرشيف التاريخي الوطني» الإسباني، و«كلية فقه اللغة» في جامعة كومبلتنسي بمدريد.