23 عضواً جديداً يحصلون على عضوية «كتّاب الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في اجتماعه الأخير برئاسة حبيب الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، على قرار لجنة العضوية، القاضي بمنح ثلاثة وعشرين من الكتاب والأدباء والمبدعين الإماراتيين، والعرب المقيمين في الإمارات عضوية الاتحاد، كما وافق على قرار اللجنة بتأجيل أو رفض قبول تسعة ممن تقدموا بطلبات العضوية. ومنحت اللجنة العضوية العاملة لكل من: أمل سعيد الشامسي (قاصة)، بشرى عبد الله علي (شاعرة)، جاسم عبيد الزعابي (كاتب مسرحي)، خولة علي السويدي (روائية)، دبي عبدالله بالهول (كاتبة مقال)، سامي سعيد الخليفي (روائي)، سعيد سالم محمد البادي (روائي)، صفية محمد الشحي (كاتبة مقال)، عبد الله محمد المليح (كاتب في القضايا الجنائية)، عبد الرحمن عبد الله نقي البستكي (كاتب مقال)، فاطمة مصبح الظاهري (روائية)، محمد راشد الغفلي (كاتب مسرحي)، مريم مصبح الرميثي (قاصة)، مريم فهد المنصوري (شاعرة)، نادية عبد الحق النجار (روائية).

كما منح الاتحاد العضوية المنتسبة لكل من: أشرف إبراهيم الشافعي (شاعر مصري)، حسان وهيب سراي الدين (قاص سوري)، خالد عمر بن ققة (روائي جزائري)، سمية محمد سليمان (قاصة مصرية) طلال عبدالكريم ديباجة (شاعر لبناني)، ماري رشو (روائية سورية)، لواء كمالي سروستاني (قاصة إيرانية)، هبة عبد الحميد الفقي(شاعرة مصرية)،

وأجل الاتحاد طلبات العضوية لكل من: أشرف فولي العسال، أمل علي حاجي، جمال حسن شحود، حسام حسين الزعبي، سحر حمزة، شهناز أحمد عبد الرزاق، عبد الله حسن الحمودي، نبيل أحمد الكثيري.

ووجه حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد التهنئة إلى الأعضاء الجدد، وقال في تصريح له لوسائل الإعلام: «إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يتجاوب مع نهضة الإمارات الثقافية، ومع واقعها المتغير بامتياز، ومن الطبيعي أن تقبل بين فترة وأخرى مجموعة من الأعضاء الجدد، وذلك لرغبة الكثيرين في الانضمام لهذا الصرح الثقافي»، مؤكداً أن قرار قبول العضوية أو تأجيلها يتخذ وفق معايير أدبية صارمة»، لافتاً إلى أن «قرارات التأجيل بالنسبة للاتحاد - ويفترض أنها كذلك بالنسبة للمتقدمين - ليست نهاية المشوار، ونأمل أن يتقدموا لنا بجديدهم بشكل دائم».