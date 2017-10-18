أدباء العالم يلتقون في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، من 1 -11 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من أبرز الأدباء والكتَاب العالميين، من الحائزين الجوائز العالمية، وتصدرت كتبهم قوائم الأعلى مبيعاً في العالم.

وفي قائمة الضيوف ستة روائيين أميركيين، وهم: الكاتب بيتر ليرانغيس، والروائية‏‭ ‬والبروفسورة ‬الأميركية ‬تيارا ‬جونز، ‬والروائية ‬فكتوريا ‬كريستوفر ‬موراي، ‬والكاتبة وخبيرة أنماط الحياة جاسمين بريت سترينجر، وهي مؤسس علامة نمط الحياة المعروفة عالمياً (كاربي ديم وذ جاسمين ــ عش اللحظة مع جاسمين)، والروائية مورغان كاثرين ماتسون، المعروفة باسمها المستعار «كاتي فين»، وليزا غينوفا، عالمة الأعصاب ومؤلفة الروايات الخيالية الأكثر مبيعاً.

ومن أميركا اللاتينية، يستضيف المعرض الروائية الأرجنتينية إلسا أوسوريو، ومن ألمانيا الكاتبة والصحفية المعروفة سعاد ميخينيت، ومن الفلبين الشاعر والروائي إدغار كالابيا سامار، ومن فرنسا الروائي جوليان كولوميو، ومن تركيا الكاتب برهان سونميز، ومن صربيا الروائي فلاديمير بستالو، ومن لبنان الشاعرة زينة هاشم. وتشارك في المعرض الذي يقام تحت ‬شعار «‬عالم ‬في ‬كتابي»‬، ‬‬1650 ‬دار ‬نشر ‬من ‬60 ‬دولة، ‬تعرض ‬أكثر ‬من ‬1.5 ‬مليون ‬عنوان، ‬وذلك ‬على ‬مساحة ‬تصل ‬إلى ‬14625 ‬متراً ‬مربعاً، ‬إلى ‬جانب ‬برنامج ‬حافل ‬بالفعاليات، ‬يجمع ‬393 ‬ضيفاً، ‬من ‬48 ‬دولة، ‬يحيون ‬أكثر ‬من ‬2600 ‬فعالية، ‬على ‬مدى ‬11 ‬يوماً.