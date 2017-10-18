أدباء العالم يلتقون في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)
يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، من 1 -11 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من أبرز الأدباء والكتَاب العالميين، من الحائزين الجوائز العالمية، وتصدرت كتبهم قوائم الأعلى مبيعاً في العالم.
وفي قائمة الضيوف ستة روائيين أميركيين، وهم: الكاتب بيتر ليرانغيس، والروائية والبروفسورة الأميركية تيارا جونز، والروائية فكتوريا كريستوفر موراي، والكاتبة وخبيرة أنماط الحياة جاسمين بريت سترينجر، وهي مؤسس علامة نمط الحياة المعروفة عالمياً (كاربي ديم وذ جاسمين ــ عش اللحظة مع جاسمين)، والروائية مورغان كاثرين ماتسون، المعروفة باسمها المستعار «كاتي فين»، وليزا غينوفا، عالمة الأعصاب ومؤلفة الروايات الخيالية الأكثر مبيعاً.
|
|