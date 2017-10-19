نهيان بن مبارك يفتتح اليوم «قافلة زايد الخير» في استاد هزاع بن زايد بالعين

العين(الاتحاد)

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بعد ظهر اليوم (الخميس)، فعاليات «قافلة زايد الخير» التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع أكثر من 80 جهة محلية واتحادية وخاصة، والتي تعرض من خلال 90 جناحاً قرابة 140 برنامجاً وفعالية ومبادرة متنوعة. وتحضر افتتاح القافلة، عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومديرو الدوائر المحلية بالعين كافة، وعدد من القيادات الثقافية والمجتمعية، وحشد من الكتاب والمبدعين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتستمر القافلة على مدى يومي الخميس والجمعة لتقدم نموذجاً متميزاً للفعل الثقافي والمجتمعي في عام الخير.

وقال ياسر القرقاوي، مدير إدارة الفعاليات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة والمشرف العام على تنظيم القافلة، إن التحضير لقافلة زايد الخير بدأ منذ شهرين برعاية ومتابعة مستمرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة وتنمية المعرفة، مؤكداً أن كون القافلة تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يحمّل منظمي القافلة مسؤولية كبيرة، كما أنه محفز لهم على بذل ما يستطيعون من جهود لتحقيق أهدافها، داعيا أهالي مدينة العين والمناطق المحيطة بها كافة لحضور الفعاليات والاستمتاع بما تقدمه من أنشطة متميزة، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الشركاء من خلال أجنحتهم التي تزيد على 90 جناحاً.

وتأتي قافلة زايد الخير، بحسب القرقاوي، تجسيداً للخطة العامة للبرنامج الوطني لعام الخير، وتركز على محورين رئيسين: الأول يتمثل في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، والثاني: يعمل على ترسيخ مفهوم الخير لدى فئات المجتمع كافة، موضحا أن هدف القافلة أن تتحول إلى مركز إشعاع ثقافي ومعرفي وخدمي وأن تحقق فكرة التواصل بين كافة فئات المجتمع على أرض الواقع، إضافة إلى تعريف المجتمع بإمكانات وخدمات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة حتى يستفيد منها الجميع.

وأوضح القرقاوي أن القافلة ستقدم نحو 140 فعالية متميزة، سواء من خلال الأجنحة المتخصصة أو على المسرح الذي يقدم الندوات والأمسيات الشعرية والثقافية والجلسات الحوارية، إضافة إلى التوعية والإرشادات الأسرية والمسابقات التراثية والعروض الفنية وفعاليات الأطفال والفحوص الطبية، وغيرها من برامج التوعية الشاملة التي تسهم في دعم وتعزيز القيم الثقافية والمجتمعية.

وأشاد القرقاوي بجهود شركاء وزارة الثقافة التي بذلوها لضمان نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث تتعدد أنشطة الشركاء بين الخدمات المجتمعية والخدمية والصحية والتوعوية وفعاليات تراثية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتقديم أنشطة تناسب الجميع.

وفد «الثقافة» يزور مدارس العين للتعريف بالقافلة

قبل انطلاق القافلة، وللتعريف بفعالياتها بين الطلاب، قام وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس (الأربعاء) بزيارة أكثر من 10 مدارس بالعين، وأهداها مكتبات متكاملة من إصدارات الوزارة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الطلبة والطالبات وتعريفهم بما تقدمه القافلة، والتعرف على الموهوبين منهم من أجل رعايتهم من خلال برامج الوزارة الخاصة برعاية الموهوبين والمتميزين في الفنون والآداب والتنمية المعرفة والمجتمعية، ومن هذه المدارس: مدرسة محمد بن خالد للأجيال، مدرسة النشء الصالح، مدرسة لبنان الأولى الخاصة ومدرسة المناهل الخاصة ومدرسة الأضواء الخاصة، ومدرسة ليوا الدولية، ومدرسة الأضواء الخاصة، ومدارس الإمارات الوطنية- مجمع العين.