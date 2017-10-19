سلطان القاسمي يفتتح مبنى هيئة الشارقة للآثار

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى هيئة الشارقة للآثار والذي يقع في منطقة الآبار بمدينة الشارقة.

وبعد إزاحة الستار تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المبنى الذي ضم قاعة للمعارض، احتوت على مجموعة من المقتنيات الأثرية المكتشفة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، واستمع سموه إلى شرح حول هذه المقتنيات وسنوات اكتشافها وأهميتها التاريخية والأثرية.

وزار سموه الأقسام التي يضمها المبنى والمختبرات ومخازن المعدات والآثار وغرف السجلات والوثائق، مطلعاً سموه على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في عمليات التنقيب وحفظ الآثار وآليات الحفظ المتبعة وفق أفضل المعايير العالمية.

وخلال حفل افتتاح المبنى، ألقى الدكتور صباح عبود جاسم، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم، ورعايته لمختلف الجهود التي تقوم بها الهيئة في التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها، موضحاً أهمية الآثار المكتشفة في الشارقة الفريدة والمتميزةٍ بنوعيتِها، والتي تنطوي على جانبٍ كبيرٍ من الأهميةِ في مضامينِها التاريخيةِ والحضاريةِ »، موضحاً أن«نتائج عملياتِ التنقيبِ الأثريِّ دلت على اتساعِ الرقعةِ الجغرافيةِ التي انتشرت فوقها المواقعُ الأثرية في إمارةِ الشارقة، إضافةً إلى امتدادِ تسلسلِها الزمنيِّ عبرَ العصورِ، ابتداءً من الساحلِ الشرقيِّ، حيثُ وُجدتْ بقايا حضارةِ العُبيدِ المؤرخةِ إلى الألفِ الخامسةِ قبلَ الميلادِ في منطقةِ الحمرية، والتي تمثلُ أولَى محطاتِ الاتصالِ الحضاريِّ مع وادي الرافدين في جنوبِ العراقِ، ثم المنطقةِ الوسطَى، حيثُ بقايا فتراتِ عصورِ ما قبلَ التاريخِ، والعصورِ البرونزيةِ والحديديةِ، وفترةِ ما قبل الإسلام ».