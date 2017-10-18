جيل الألفية.. والمشكلة السكنية

كونور سين*

مع دخول جيل الألفية إلى سنوات تكوين الأسرة، تتغير أذواقهم، ويبدو القطاع الاستهلاكي الأميركي متأهباً لاستيعاب تلك الأذواق، ولكن يبقى السؤال: هل الاقتصاد قادر على تلبية الطلب المتزايد على الوظائف والخدمات من جيل تأخرت بداية نضوجه وفق المعايير التقليدية؟ يشي التاريخ بأن الإجابة هي: لا.

وتبدأ المشكلة بمدى انخفاض معدل البطالة عند 4.2 في المئة، وهو أدنى من التقدير الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المعدل المتوقع على المدى الطويل للبطالة، ولذلك السبب رفع المسؤولون أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، ومن المرجح رفعها مرة أخرى في ديسمبر المقبل، وبالطبع هم لا يسعون إلى التسبب في حالة من الركود، برفع أسعار الفائدة، وإنما يحاولون إبطاء عجلة الاقتصاد بدرجة ما، ولكن ثمة قلقاً من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتبع بذلك الأنماط التاريخية والصيغ الحسابية، وليس الحاجة الاقتصادية.

وخلال الدورتين الاقتصاديتين السابقتين، كان ينبغي إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، ذلك أنه خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان هناك إفراط في المضاربة في كل من سوقي الإسكان والائتمان، وهو ما أدى في النهاية إلى انهيار اقتصادي، وأما في نهاية عقد التسعينيات فكان هناك إفراط استثماري في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وأما في الوقت الراهــــن، فليـــس هناك شيء من ذلك، وبالطبــــع أياً كان ما يحدث فيـــما يتعلق بـ«العملة المشفرة»، التي يراقبها العالم عن كثب، فلن يشعر أحد بالأسى تجاه من يتولون المخاطرة بالرهان عليها، إذا ما انهارت غداً، وليس من المرجح أن يكون لأي من ذلك تأثير على الاقتصاد الحقيقي، وربما أن هناك أسهم بعض شركات التكنولوجيا مقيّمة بأعلى من قيمتها العادلة، ولكن لا يبدو أن ذلك يشكل أيضاً مصدر قلق كبيراً بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

غير أن المشكلة التي تواجه جيل الألفية هي انعدام توازن الموارد، حيث يوجد نقص بالفعل في المساكن، وخصوصاً المنازل الملائمة للأسر الصغيرة، التي تسعى إلى شرائها هذه الشريحة، وما يزيد الأمور سوءاً هي أنه لا يتم بناء منازل كافية لتلبية الاحتياجات السكنية للأسر من جيل الألفية.