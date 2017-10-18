دورتموند يواجه خطر الابتعاد



تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017 نيقوسيا (رويترز) يواجه بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، خطر الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله المفاجئ 1-1 مع مضيفه أبويل نيقوسيا ما تركه في المركز الثالث في المجموعة الثامنة، وكان من المتوقع أن يتفوق فريق المدرب بيتر بوش على منافسه القبرصي الأضعف، لكنه بات الآن في موقف لا يحسد عليه، حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن في المجموعة التي يتصدرها ريال مدريد وتوتنهام بـ7 نقاط لكل منهما، ودبت الحياة في المباراة المملة بعد مرور ساعة، عندما تقدم أبويل عبر البديل ميكائيل بوت مستفيداً من خطأ لحارس المرمى، وعادل سقراطيس باباستاثوبولوس النتيجة لدورتموند بعدها بخمس دقائق، لكن الفريق الألماني أخفق في هز الشباك ثانية. ويتساوى دورتموند مع أبويل بنقطة في المجموعة الثامنة.