ليفربول ينعش الآمال

ماريبور (رويترز)

قدم ليفربول عرضاً هجومياً كاسحاً لينعش مشواره المتعثر في دوري الأبطال، بسباعية دون رد في مرمى مضيفه ماريبور السلوفيني في المجموعة الخامسة. وبعد تعادله في أول مباراتين في المجموعة بدأ ليفربول المباراة بشكل رائع، عندما توغل محمد صلاح في المنطقة، قبل أن يمرر إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو ليسجل في الدقيقة الرابعة.

وحول فيليب كوتينيو مواطن فيرمينو تمريرة جيمس ميلنر الذكية في الشباك، ليضاعف الحصيلة قبل أن ينهي صلاح محاولة بنجاح على القائم القريب، حيث صال ليفربول وجال النصف الأول من الشوط الأول. وواصل ثلاثي المقدمة في ليفربول تألقهم وكلل صلاح المتألق جهود الفريق في الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع، مستفيداً من تمريرة ألبرتو مورينو العرضية.

ولم تتراجع قوة ليفربول في الشوط الثاني فأضاف فيرمينو هدفاً شخصياً ثانياً مستحقاً من تمريرة لكوتينيو بضربة رأس.

وهز البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين الشباك لأول مرة مع ليفربول، وأكمل ترينت ألكسندر أرنولد السباعية في الدقائق الأخيرة، ليحقق الفريق الزائر أكبر انتصار له تحت قيادة المدرب يورجن كلوب. ويملك ليفربول 5 نقاط بعد 3 مباريات ليتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن سبارتاك موسكو، بينما يتأخر إشبيلية الإسباني بنقطة في المركز الثالث. ويملك ماريبور نقطة وحيدة.