أوروبا تعترف: «البلومون» على عرش القارة

محمد حامد (دبي)

بخطى واثقة يسير مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا لتهديد عرش البارسا والريال على المستوى القاري، واللافت في الأمر أن هذا الانطباع ليس إنجليزياً، ولم يكن تصريحاً لأحد النجوم الإنجليز الذين يدافعون عن حظوظ أندية البريميرليج في استعادة هيبتها في دوري الأبطال، بل كان التصريح لماورو ساري المدير الفني لفريق نابولي الذي خرج مرفوع الرأس من استاد «الاتحاد»، على الرغم من هزيمته على يد «البلو مون» بهدفين لهدف، كما أشارت الصحافة الأوروبية، سواء في إيطاليا أو إسبانيا، أو غيرها إلى أن «بيب تيم» أصبح يملك جميع المقومات لاعتلاء العرش القاري.

ساري أكد أن العناصر التي يملكها سيتي، وطريقة الأداء التي يطبقها جوارديولا، والتوهج البدني للفريق جميعها تجعله مرشحاً قوياً للفوز باللقب القاري الموسم الحالي، فضلاً عن صدارته للبريميرليج بجدارة على حساب جاره الكبير مان يونايتد، وذهب ساري بعيداً في تقديره للمستويات التي بلغها سيتي، فأشار إلى أنه أصبح نداً لأندية أوروبا العملاقة وعلى رأسها البارسا والريال، بل أشار إلى أن سيتي هو الأفضل في الوقت الراهن على الساحة القارية، وبفارق كبير عن أقرب فريق.

سيناريو المواجهة الذي أسفر عن فوز سيتي بهدفين واعتلاء قمة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، جعل الصحافة الإيطالية تمتدح فريقها، فقد عاد نابولي في المباراة، وكان نداً حقيقياً لمان سيتي في معقل الأخير باستاد الاتحاد، وعلى الرغم من البداية النارية لفريق جوارديولا الذي نثر الذعر في أرجاء الملعب لمدة نصف ساعة شهدت تقدمه بثنائية سترلينج وخيسوس، إلا أن عودة نابولي تستحق الاحترام، وفقاً لما أشارت إليه صحيفة «توتو سبورت» التي قالت: نابولي مرفوع الرأس، فيما أشارت صحيفة كورييري ديللو سبورت إلى أن غضب نابولي تأخر قليلاً، فقد أهدر ميرتيز ركلة جزاء، وسجل دياوارا هدفاً، ولكنه لم يكن كافياً لمنح التعادل للضيوف.

من ناحيتها، أشارت الصحافة الإنجليزية إلى أن التوهج الواضح لأنديتها في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، يؤشر إلى قدرة هذه الأندية على الذهاب بعيداً في بقية مراحل البطولة، ولكن يظل سيتي هو الرهان الحقيقي للمنافسة على اللقب، كما أشارت الميرور إلى أن كيفين دي بروين نجم الفريق وأحد أهم أسلحته سوف يبقى في«الاتحاد» مهما كان الثمن.