جحيم البرنابيو يهدد موسم الريال

عمرو عبيد (القاهرة)

سرق كريم بنزيمة الأضواء من الجميع في قمة البرنابيو التي أقيمت بين الريال وضيفه توتنهام في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وعلى الرغم من تشابك الموقف في ظل المنافسة الملتهبة بين العملاق المدريدي والفريق الإنجليزي، على قمة المجموعة وسط ترقب من بروسيا دورتموند، فإن بنزيمة المتخصص في إهدار الفرص السهلة أثار جدلاً كبيراً بين الملايين من عشاق الكرة العالمية وجمهور الريال، خاصة أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مما منح الصدارة للقادمين من لندن تاركين الوصافة للريال، والمفارقة أنهما يتعادلان في كل شئ بعد مرور 3 جولات. بالعودة إلى بنزيمة فقد صوت قراء «الاتحاد» لرحيله عن الفريق الملكي بنسبة 64%، وهي نسبة عالية تؤكد أن النجم الفرنسي لم يعد يستحق الدفاع عن قميص الريال، فيما صوت 36 % على خيار الإبقاء عليه، باعتباره مهاجماً جيداً تظهر بصماته المؤثرة في بعض المباريات، واللافت في الأمر أن هاري كين الذي شارك في تسجيل هدف توتنهام بعد أن حاول فاران إبعاد الكرة هو الذي أصبح ملكاً في البرنابيو في غضون 90 دقيقة.

كين هداف توتنهام أصبح المطلب الأول للقيام بمهام رأس الحربة في صفوف الملكي، ويسعى فلورنتينو بيريز بقوة للتعاقد معه مستغلاً علاقته التاريخية القوية مع إدارة النادي اللندني، رغم صعوبة إقناع جمهور توتنهام وجهازه الفني بالتنازل عن «الملك كين»، إلا أن بيريز يشتهر بقدرته على فعل المستحيل حينما يتعلق الأمر بلاعب يريد أن يراه بقميص الملكي.

البرنابيو هتف ضد بنزيمة، وتعالت الصيحات الناطقة باسم موراتا الذي رحل عن الريال إلى تشيلسي بداية الموسم الجاري، وعلى بعد أمتار قليلة من الآلاف الذين كانوا يهتفون لموراتا ويطالبون برحيل بنزيمة، جلس بيريز يشاهد صفقته القادمة التي يخطط لإبرامها مع إدارة توتنهام، مما يؤشر إلى أن مواجهة البرنابيو انتهت بهدف نظيف لمصلحة الملك كين مقابل لا شيء لبنزيمة.

لم ينجح الريال أو توتنهام في فض الاشتباك بينهما على قمة المجموعة الثامنة بعد التعادل الإيجابي، الذي آلت إليه مباراة الجولة الثالثة التي جمعت بينهما بهدف لمثله، وبقي الوضع على ما هو عليه انتظاراً للصدام الثاني في الأول من نوفمبر القادم في ملعب ويمبلي، وإذا كان هذا التعادل مخيباً للميرنجي، فإن الظاهرة اللافتة للأنظار هي استمرار حالة الإخفاق التي تصاحب الفريق الملكي على ملعبه سنتياجو برنابيو، حيث أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن الريال لم يحقق سوى فوزين في آخر 6 مباريات احتضنها معقل «البلانكوس» منذ بداية الموسم الجاري، وكان «الملكي» قد تعادل في ثلاث مواجهات على ملعبه بالإضافة إلى الخسارة أمام ريال بيتيس في الجولة الخامسة من الليجا!