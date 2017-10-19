رودلفو أروابارينا: الوصل يريد كل البطولات!

عمران محمد (دبي)

توقعته كما أراه في الملعب، لا يهدأ ولا يستكين ولا يتوقف عن التوجيه والكلام، ولكنه يبدو مختلفاً في الخارج أو على الأقل أمام وسائل الإعلام، يحب الهدوء ويريد الابتعاد عن الجدل واللغط، لا يريد أن يتحدث عن أمور لا تعنى بفريقه، لا التحكيم يهمه ولا يتحجج بالعراقيل ولا يتوقف أمام المطبات، يريد كل شيء.. النظام وروح الأسرة وتحقيق البطولات والعمل وفق الظروف التي يعيشها، واقعي جداً لدرجة الثقة وهادئ لدرجة البرود، ولكن واضح ومباشر ويعرف ماذا يريد، متحمس حتى أنه لا يريد أن يخسر مباراة، ينتابه خوف الثقة والاسترخاء على فريقه.. رودلفو أروابارينا الأرجنتيني الشباب ذو الثانية والأربعين ربيعاً مدرب الوصل في حوار خاص.. مع بيت الاتحاد:

◆ إلى أين يمضي الوصل في الموسم الحالي؟

أشعر الموسم الحالي بمسؤولية أكبر عن الموسم السابق، حققنا إنجازاً جيداً بالحصول على مركز وصافة دوري الخليج العربي في ظل أداء مميز، ولكن المسؤولية تتضاعف هذا الموسم، من أجل المواصلة بمستوى أفضل، المسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهاز الفني والإدارة والجمهور واللاعبين، حتى الآن نمضي بصورة جيدة، وأعتقد أن الأداء من الممكن أن يكون بشكل أفضل، ولدينا المخزون لتحقيق ذلك. ويضيف: واقعياً الوصل سيكون في المركز السادس أو السابع، ولكن المشوار لا يزال طويلاً، وأعتقد أن عدد اللاعبين الحالي ليس كبيراً، وفي المقابل أشعر بالرضا عن مستوى الأداء ولدي ثقة كبيرة في المجموعة الحالية، مشكلتي الكبيرة تتمثل في الشعور بالرضا عما قدمناه في الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، وأخشى أن يتسرب الشعور بالاسترخاء للاعبين، كمدرب لدي طموح كبير، وهدفي هو مشاهدة اللاعبين في غرف الملابس وهم يحتفلون بالألقاب، ولكن هذا الطموح يتطلب الاستعداد بشكل أفضل.

◆ هل بالضرورة أن يكون الفريق الأغنى هو البطل؟ وهل هي معادلة ثابتة؟