«مونديال الأندية» يطلق فعالية تحدي المهارات الكروية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2017، عن تنظيم فعالية تحدي المهارات الكروية لفرق وأكاديميات كرة القدم في الدولة لفئة «تحت 12 سنة» بعد غد، في إطار الأنشطة التفاعلية المتنقلة للبطولة في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، التي يستضيف ملعبها مجموعة من أهم مباريات الفرق أبطال القارات من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل.

ويتيح التحدي للفرق المشاركة التنافس في أجواء كروية حماسية لاجتياز 12 لعبة ممتعة تعتمد على القدرات المهارية، واجتياز ست تجارب تفاعلية تقيس الإمكانات الرياضية والإبداع الكروي للمشاركين، حيث تشمل مجالات التحدي، مهارات المراوغة والاحتفاظ بالكرة، والتصويب باتجاه المرمى، ودقة التمريرات، وسرعة الركض، وتحدي الزمن، وغيرها من تحديات فنون الساحرة المستديرة التي تقام بالقرب من البوابة رقم 29 للمدينة الرياضية.

وقال عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية: إن الأنشطة التفاعلية المتنقلة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2017، تهدف لتمكين كل أفراد الجمهور من قضاء أجواء ممتعة لإحدى أهم البطولات الكروية في أجندة الفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم خلال ديسمبر القادم، والترويج للبطولة بمختلف المواقع، والسعي الدائم للوصول لكل فئات المجتمع لترسيخ مكانة البطولة، مؤكداً أن التحدي الكروي المقام للاعبين المبدعين من فئة تحت 12 سنة، هو استمرارية للأنشطة التفاعلية المبتكرة المقدمة للجمهور، وفرصة مميزة أمام هذه المواهب الشابة لاستعراض إبداعاتهم وفنونهم الكروية.

وشدد على التزام اللجنة المنظمة المحلية بنشر ثقافة الحياة الصحية وممارسة الرياضة وسط كل فئات مجتمع الإمارات، والمساهمة في تعزيز المكانة الرياضية المتنامية، عبر استضافة وتنظيم أهم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تلهم مختلف الأجيال، معرباً عن ثقته الكبيرة بدور الإمارات في تقديم بطولة استثنائية تخطف أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، عندما تستضيف أبرز النجوم في أبوظبي للتنافس على اللقب العالمي. وقامت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2017 مؤخراً في أعقاب مراسم سحب قرعة البطولة في العاصمة أبوظبي بتنظيم زيارة لنجوم الكرة إيفان كوردوبا، المدافع الشهير السابق لمنتخب كولومبيا وإنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي إريك أبيدال، الظهير الأيسر السابق لمنتخب الديوك وبرشلونة الإسباني، وميكائيل سيلفستر، المدافع السابق لفريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، لاستعراض مهاراتهم الكروية أمام الجمهور في دبي مول.

وحول تنظيم البطولة في دولة الإمارات، قال النجم ميكائيل سيلفستر، إن «الفيفا» يحرص عند اختيار الدول المستضيفة لبطولاته حول العالم على تمتعها ببنية تحتية متكاملة، وقدرات وخبرات تنظيمية كبيرة، وقاعدة شعبية واسعة للعبة، مشيراً للاهتمام الإعلامي الكبير والمتزايد الذي تحظى به نسخة البطولة المقامة على أرض الإمارات، والخصوصية المميزة لهذه البطولة التي تجمع الفرق الأبطال من كل قارات العالم.