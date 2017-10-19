أكاديمية دائرة القضاء تختتم ورشة التحكيم الرياضي

أختتمت أمس ورشة التحكيم الرياضي التي نظمتها أكاديمية دائرة القضاء بأبوظبي بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي الدولي «CAS» في مسرح المحكمة الجديدة بدائرة القضاء بالعاصمة، بحضور عدد كبير من المسؤولين على رأسهم المستشار يوسف سعيد العبري، والدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، والدكتور سامي الطوحي مدير أكاديمية دائرة القضاء بالإنابة، والمستشار بدر الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين الأسبق.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بندوة عن أهمية قانون الرياضة، تم التأكيد فيها على أن الرياضة أصبحت تحظى بأهمية كبرى في المجتمع، حيث لم تعد نشاطا ترويحيا يمارس في أوقات الفراغ بدليل الأرقام المالية الهائلة لحجم الاستثمارات الرياضية السنوية في كل دول العالم، والتي وصلت في دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية إلى 216 مليار دولار عام 2016، بخلاف حجم الدعاية التسويقية والإعلانية، وأن تعدد الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي وكثرتها من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية واتحادات وجمعيات ولجان وروابط وشركات ومراكز رياضية وشبابية وأكاديميات ومدارس وبلديات وأندية يستوجب وجود قانون لينظم العلاقة بين كافة هذه الأطراف ويضبطها في إطار سليم، تمشيا مع التوجهات العالمية. وبعد الندوة قام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وكبار الضيوف بتوزيع الشهادات على كل المشاركين في الدورة، ثم التقاط الصور التذكارية معهم، للإعلان عن نهاية فعاليات الدورة التحكيمية الأولى.

أشاد بدعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين

يوسف العبري: نسعى لتحقيق أكبر استفادة من فرع «CAS» في أبوظبي

أمين الدوبلي (أبوظبي)