محمد عبد الله خبيراً فنياً بـ «عربي السنوكر»

وليد فاروق (دبي)

اختار المكتب الفني للاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر برئاسة المصري عمر الخرادلي، محمد عبد الله يوسف إداري منتخب الإمارات للسنوكر ليكون خبيراً فنياً للاتحاد العربي، حيث قدم الخرادلي الشكر والتقدير لمحمد عبد الله على جهوده وتعاونه المتواصل مع الاتحاد، متمنياً له دائماً النجاح والتوفيق والازدهار.

وكان رئيس الاتحادين المصري والعربي للبلياردو والسنوكر قد وجه التهنئة لاتحاد الإمارات للسنوكر على نجاح البطولة العربية للسنوكر التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري، وفاز منتخبنا بكأسها بعد تحقيقه 10 ميداليات متنوعة عبارة عن 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة.