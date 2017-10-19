200 طفل في تحدي «أكواثلون» بشاطئ البطين

أبوظبي ( الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «جلف مالتي سبورت» بطولة «أكواثلون» للسباحة والجري في شاطئ البطين، ضمت الفئة العمرية للأطفال من 10 إلى 13 سنة، وبمشاركة أكثر من مئتي طفل، وبحضور عدد كبير من المهتمين والمشجعين لهذه الرياضة الممتعة، وقد حرصت البلدية وشركاؤها على توفير كل أسباب إسعاد الأطفال، وتحفيزهم على ممارسة الرياضات المفيدة، ووفرت العديد من الجوائز والهدايا التقديرية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ولتنشئة الأطفال بطريقة صحية سليمة، من خلال التركيز والحفاظ على اتباع الرياضة السليمة، لما تشكله من ضمان لحياة أفضل، والذي بدوره يزيد من تحقيق مجتمع صحي، وأكدت أنها حريصة كل الحرص على تنمية القدرات الفردية للأطفال، واكتشاف الجوانب الإيجابية في شخصيتهم، والعمل على تطويرها، وبث روح العمل الجماعي والتنافس الإيجابي فيما بينهم.

وأضافت البلدية أنها والشركاء الاستراتيجيين يعملون على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك كل فئات المجتمع، وتنفيذ مبادرات تستهدف كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على ممارسة النشاطات الرياضية التي من شأنها أن تقلل الكثير من الأمراض، وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أنها تسعى من خلال الاستمرار بتنظيم مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية لترسيخ الثقافة الرياضية لدى الجميع حتى انتهاجها كأسلوب حياة يومي، ولفتت بأنها تعمل بشكل مستمر وبجهود حثيثة لاستمرار وتعزيز التعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين وعلى الصعد كافة، لتوفير وتحسين أفضل الخدمات والنشاطات المقدمة إلى المجتمع لاسيما المجتمعية منها، بشكل يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي.

الجدير بالذكر، أن بلدية مدينة أبوظبي تنظم بين الحين والآخر فعاليات وبرامج رياضية ترفيهية وتفاعلية متنوعة في مناطق مختلفة بأبوظبي، بهدف استمرار التواصل وإشراك الجميع وإسعادهم، وهو ما أصبح أولوية في برامجها واستراتيجيتها، ويعبر عن التزامها تجاه المجتمع، من حيث تحقيق وتوفير المعايير البيئية الصحية السليمة.