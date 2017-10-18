إغلاق التسجيل لسباق الشراعية 22 قدماً اليوم

دبي (الاتحاد)

يغلق ‬اليوم ‬باب ‬التسجيل ‬للمشاركة ‬في ‬سباق ‬الجولة ‬الأولى ‬والافتتاحية ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬22 ‬قدما ‬الذي ‬ينظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬السبت ‬المقبل ‬في ‬شواطئ ‬دبي، وحددت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬‬الساعة ‬الثالثة ‬‬كآخر ‬موعد ‬لتلقي ‬طلبات ‬المشاركة ‬في ‬السباق.

ويتوقع‎ ‬أن ‬يشهد ‬السباق ‬المرتقب ‬مشاركة ‬تزيد ‬على ‬80 ‬قارباً، ‬نظراً ‬للإقبال ‬الكبير ‬من ‬قبل ‬الناشئين ‬والشاب ‬ورغبتهم ‬في ‬تعلم ‬مهارات ‬الإبحار ‬التراثي ‬المحلي ‬والتمسك ‬بماضي ‬الآباء ‬والأجداد ‬اللذين ‬ارتبطت ‬حياتهم ‬بالبحر ‬مصدر ‬الخير ‬والرزق ‬الوفير.

وتواصل‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬تجهيزاتها ‬الخاصة ‬بإقامة ‬السباق بالتنسيق ‬مع ‬الشركاء ‬الاستراتيجيين ‬مع ‬النادي، ‬وفي ‬مقدمتهم ‬القيادة ‬العامة ‬لشرطة ‬دبي، ‬وجهاز ‬حماية ‬المنشآت ‬الحيوية ‬والسواحل (‬قيادة ‬السرب ‬الرابع) ‬وسلطة ‬مدينة ‬دبي ‬الملاحية ‬وأبوظبي للإعلام و‬دبي ‬للإعلام، ‬ومجموعة ‬نخيل ‬البحرية ‬والإدارة ‬العامة ‬للدفاع ‬المدني، ‬ومؤسسة ‬دبي ‬لخدمات ‬الإسعاف.