إغلاق التسجيل لسباق الشراعية 22 قدماً اليوم

دبي (الاتحاد)
يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل في شواطئ دبي، وحددت اللجنة المنظمة الساعة الثالثة كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في السباق.
ويتوقع أن يشهد السباق المرتقب مشاركة تزيد على 80 قارباً، نظراً للإقبال الكبير من قبل الناشئين والشاب ورغبتهم في تعلم مهارات الإبحار التراثي المحلي والتمسك بماضي الآباء والأجداد اللذين ارتبطت حياتهم بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.
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