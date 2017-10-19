90 بحاراً في «سباق المستقبل»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق غداً في كورنيش أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة «بطل الإمارات» لليخوت الشراعية، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وتتألف البطولة من سبع جولات في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 5 أندية هي نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي تراث الإمارات، ونادي الحمرية، ونادي زوارق دبي، ونادي عمان للإبحار الشراعي، وتقام منافسات الجولة الأولى يومي الجمعة والسبت بمشاركة 90 بحاراً من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، يتنافسون على ألقاب 4 فئات منها قوارب «الأوبتمست» فئة الناشئين والبنات وفئة قوارب الليزر 4.7 والليزر راديال والليزر ستاندرد، وستقوم كل فئة بالمشاركة بعدد 8 سباقات كحد أقصى، و6 سباقات كحد أدنى على مدى يومين، وفقاً للأحوال الجوية.

ويمثل نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 40 بحاراً مواطناً من فريق النادي يتنافسون مع بعضهم البعض للفوز وتحقيق مراكز تؤهلهم للمشاركة في البطولات المقبلة.

من جهته، وصف ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية البطولة بالمهمة، مؤكداً أنها واحدة من أهم مراحل تخريج وتدريب البحَّارة الكبار الذين يمثلون الدولة، وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يحرص كل الحرص على الاهتمام بسباقات الشراع الحديث حالها كحال التراث الشراعي، وأشار إلى أن النادي سبق أن استضاف بطولات كبرى على المستويين العالمي والقاري؛ بهدف إضافة بعض الخبرة لبحارة الإمارات من خلال الاحتكاك ببحارة العالم.

وقال: لدينا مدرسة خاصة بالشراع الحديث لإعداد أبطال المستقبل ، وبدأ النادي يجني ثمارها في الوقت الراهن، وخير دليل على ذلك تمثيل 40 بحاراً للنادي في هذه البطولة وجميعهم من مدرسة الشراع، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع بالبطولة، وأن تحقق الأهداف المرجوة بإثراء الساحة البحرية بعدد كبير من البطولات والسباقات، بهدف توسيع قاعدة الممارسين لها بمختلف أنحاء الدولة.