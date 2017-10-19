افتتاح مبسط لـ «عربية الكيك بوكسينج»

عمان (الاتحاد)

افتتحت أمس الأول، البطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينج في عمان، بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون منتخبات الإمارات، البحرين، مصر، فلسطين، الكويت، الجزائر، ليبيا، اليمن، والأردن مستضيف البطولة.

وجاء حفل الافتتاح بسيطاً ومعبراً، بحضور عدد من كبار الشخصيات الأردنية ورؤساء الوفود، وتخلله عزف السلام الملكي، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرات شعرية ورياضية متنوعة، وتقديم عروض مميزة لأبطال قوات الدرك الأردني.

وجاءت مباريات الأدوار التمهيدية حافلة بالإثارة والتشويق، حيث رفع نجوم البطولة شعار التحدي للفوز بالميداليات الملونة والتي تواصلت تصفياتها أمس، والتي ينتظر أن تتضح هوية الصاعدين على منصات التتويج اليوم عقب تصفيات منافسات البطولة التي شملت أوزان تحت 51,57,60,63.5,67,71,81,86,91 لمنافسات الرجال في منافسات الفل كونتاكت، بينما تم اعتماد أوزان 56,60,65 لمنافسات السيدات.. وفي منافسات السيمي كونتاكت رجال، فتم اعتماد أوزان تحت 60,63,69,74,79. وفي منافسات السيدات تم اعتماد أوزان 60,65,69. أما الأوزان المعتمدة لـ K1 رجال، تحت 60,63.5,67,71,75,81,86. ولمنافسات السيدات تحت 60,65,70.

يذكر بأن منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج يشارك في البطولة للمرة الأولى بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات بناء على توجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وتضم فهد خلفان العبدولي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، والجهاز الفني المكون من المدربين ياسر رامز عامر ويوسف بن جنة و6 لاعبين هم: سعيد محمد القبيسي وفارس محمد المنهالي، علي عاصم الخاجة، ومنصور أحمد المنصوري، عبيد الكعبي، محمد نعيم الأنصاري.