بني ياس يدرج «جو جيتسو السيدات» في منظومته الرياضية

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قطعت شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية شوطاً كبيراً على صعيد تشكيل فريق نسوي برياضة الجو جيتسو، والذي سيدشن تدريباته رسمياً خلال الأيام القادمة بحسب ما أعلن سليم حمد الجنيبي رئيس شركة الألعاب الرياضية.

وأكد الجنيبي أن مجلس إدارة الشركة قرر تشكيل فريق السيدات بعدما لمس ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في اللعبة، وعدم اقتصارها على الرجال فقط، نظراً للأهمية الكبيرة التي تضطلع بها، حيث باتت متنفساً كبيراً ومهماً للأجيال الإماراتية، مشيراً إلى أن النادي شهد إقبالاً جيداً وطموحاً من قبل اللاعبات الراغبات في الانخراط باللعبة، حيث بلغ عدد المنتسبات لغاية الآن 15 لاعبة من شتى الأعمار، واللاتي سينخرطن بالتدريبات في إحدى المدارس الكائنة في منطقة بني ياس خلال أسبوعين تقريباً.

وتوجه بالشكر إلى أسرة اتحاد الجو جيتسو، مؤكداً أن الأخير عمل على تذليل كافة العقبات التي وقفت أمام النادي كي يمضي قدماً في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن هذا الدعم اللا محدود يعكس الحنكة الكبيرة التي يضطلع بها الاتحاد وسعيه الدائم إلى نشر ثقافة الجو جيتسو في شتى المحافل.

وشدد الجنيبي على أن نادي بني ياس وضع نصب عينيه أن يكون رافداً قوياً لمنتخبات الجو جيتسو، فيما يقدم لاعبو النادي عروضاً قوية في البطولات المحلية وآخرها فوزهم بذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات في بطولة العين الدولية، حيث ينسحب هذا الأمر على كافة الأنشطة الرياضية الأخرى التي يحتضنها النادي.

ويرى أن منطقة بني ياس زاخرة بالمواهب، وفي شتى الألعاب الرياضية وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة ذخيرة بشرية مهمة للنادي الذي وضع خططاً خاصة تهدف إلى استقدام أكبر عدد من الخامات الرياضية لرفد فرق النادي المختلفة.

وأكد الجنيبي أن محور اهتمام مجلس إدارة النادي هو اللاعب بالدرجة الأولى، والذي ينظر إليه على أنه حجر الأساس في أي منظومة رياضية ناجحة، لذلك يحرص مجلس إدارة شركة الألعاب على أن يتولى كل عضو ملفاً بعينه ويكون مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، إلى جانب التواجد بشكل يومي لمراقبة أداء اللاعبين وتدريبات الفرق، وتقديم تقارير دورية عن أحوالها، مشيداً بالتجانس الكبير بين أعضاء المجلس كونهم جميعهم من الرجال الميدانيين بالدرجة الأولى والذين لا يحبذون الجلوس على المكاتب.

واعتبر الجنيبي ألعاب الجو جيتسو والطائرة والمبارزة واجهة رياضية تنافسية مهمة نادي بني ياس، في حين أن العمل يسير وبخطى واثقة نحو الارتقاء بالحضور التنافسي لألعاب السباحة والسلة واليد، والتي تم وضع خطط خاصة للنهوض بواقعها خلال الفترة القادمة.