1000 متسابق في «تحدي الصحراء» بدبي

دبي (الاتحاد)

بدعم مجلس دبي الرياضي تنطلق في الساعة السابعة صباح غد منافسات النسخة الرابعة من سباق العقبات والقوة البدنية «تحدي الصحراء» الذي يقام للعام الرابع على التوالي بمشاركة واسعة من عشاق رياضات التحدي من مختلف الجنسيات والأعمار، وتحتضن منافساته دبي لاند.

ووصل عدد المسجلين في السباق إلى 1000 متسابق حتى الآن، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال الساعات المقبلة، حيث أتاحت اللجنة المنظمة للسباق التسجيل لجميع الراغبين في المشاركة حتى الساعات الأولى من صباح يوم المنافسات، وتشارك العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دبي في السباق، من بينهم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي التي يشارك منها أكثر من 70 من منتسبيها من الرجال والنساء، وتشارك الإدارة العامة للدفاع المدني بـ 25 من منتسبيها، كما تشارك (دو) بأكثر من 100 شخص من منتسبيها، وسيكون منتسبو القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسات الحكومية الأخرى حاضرة في الحدث مثل الأعوام السابقة.

ويواجه المتنافسون في السباق أكثر من 30 عقبة تمتد على مسافة 20 كيلومترًا تتنوع ما بين تسلق الشباك وعبور المياه الباردة وبرك الوحل والتعلق بالحبال، والمرور من الأنابيب والعبور تحت الأسلاك الشائكة وتسلق الحائط، وغيرها من التحديات الأخرى، وسيرتدي كل مشارك جهاز توقيت طوال مدة السباق لتحدي المدة التي ينهي فيها السباق، وينقسم السباق إلى أربع فئات وهي: فئة المتحدي الصغير وتضم مستويين الأول من عمر 6 سنوات حتى عمر 10 سنوات، ويشتمل التنافس في هذه الفئة على 6 عقبات لمسافة كيلومتر واحد فقط غير محددة الوقت، والثاني من عمر 10 سنوات حتى عمر 15 سنة ويضم السباق في هذه الفئة 12 عقبة لمسافة كيلومترين غير محددة الوقت، والفئة الثانية هي فئة المتحدي المقدام وهي للمتنافسين بداية من عمر 16 سنة وتشمل التنافس في 15 عقبة لمسافة خمسة كيلومترات غير محددة الوقت أيضاً، والفئة الثالثة هي متحدي الصحراء وهي للمتنافسين الأكبر من 16 عاما وتشمل التنافس لمسافة عشرة كيلومترات غير محددة الوقت ويواجه فيها المتنافسون 22 عقبة في سبيل إنهاء السباق، والفئة الأخيرة هي المتحدي الأمثل وهي أقوى وأصعب الفئات حيث يخوض فيها المتنافسون السباق لمسافة 20 كيلومتراً مجتازاً خلالها 30 عقبة، ويرتبط السباق بزمن محدد يجب على كل المتنافسين فيها إنهاء السباق قبل انتهاء الوقت المحدد وإلا يعتبر خارج المنافسة.‏‭