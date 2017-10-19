500 لاعب في 5 أندية للجاليات تدعم استراتيجية نشر اللعبة

دبي (الاتحاد)

تشهد أروقة اتحاد الطاولة نشاطاً مكثفاً مع بدء موسم المسابقات المحلية 2017- 2018، والتي انطلقت بإقامة مسابقة كأس الاتحاد لكرة الطاولة، التي توج بلقبها فريق نادي شباب الأهلي دبي على حساب منافسه الشارقة في أول نهائي جمع أندية الدمج، في الوقت الذي أهدى فيه اللاعب محمد صادق ناديه النصر، أول الألقاب بتتويجه ببطولة فردي الأشبال الأولى، التي أقيمت بنادي الذيد بمشاركة 60 لاعباً من أندية النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، العروبة، البطائح‘ دبا الحصن، دبا الفجيرة والمدام.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب والناشئين للمشاركة في بطولة الهند الدولية المقرر إقامتها بمدينة نيودلهي، في الفترة من 28 أكتوبر الحالي وحتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية لاعبين، فيما يتأهب صلاح الدين عبد الحميد نجم منتخب الشباب ونادي شباب الأهلي دبي، لتمثيل الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب الأرجنتين 2018، ويشارك عبدالحميد في التصفيات التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وأكد حسن الزرعوني الأمين العام، أن مجلس إدارة الاتحاد خلال دورته الحالية والتي انطلقت منذ نحو عام، عكف على وضع استراتيجية تقوم على نشر وتطوير اللعبة، من خلال استضافة كبرى البطولات العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط، واستضافة كأس الاتحاد الآسيوي بحضور نجوم العالم، وافتتاح البطولة في المركز الصيني للتسوق وسط حضور جماهيري كبير، بعدما استقطبت المباراة الختامية 5000 متفرج لأول مرة في تاريخ اللعبة بدولة الإمارات، وأغلقت الأبواب أمام الجماهير الغفيرة قبل بداية المباراة بساعتين.

وشدد على حرص الاتحاد على نشر اللعبة بين كافة القطاعات من خلال إقامة نهائي كأس الاتحاد في الموسم الماضي 2016- 2017، أحد مراكز التسوق في إمارة الفجيرة لتعريف الناس باللعبة، وتشويقهم لممارستها، كما يقوم الاتحاد بدعم الأندية، عبر توفير طاولات وأرضيات الملعب والأدوات اللازمة لممارسة اللعبة ويتضح ذلك من خلال التقرير السنوي للاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية.

وحول تغيير نظام المسابقات، أشار الزرعوني إلى أن اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة إبراهيم عيسى العسم، عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الأجهزة الفنية والإدارية لمناقشة مستقبل اللعبة وأفضل الأنظمة لتطوير المسابقات، وقامت اللجنة برفع تصور تضمن كافة آراء الأندية الـ16 المنضوية تحت لواء عمومية الاتحاد -الذين نعتبرهم شركاء في تطوير اللعبة - بعد دراستها، حيث تم تعديل مسابقة نظام دوري الرجال للموسم الحالي ليقام بنظام الثلاث أدوار بدلا من الدورين والذي كان معمول به سابقاً، كما تم تعديل مسابقات الأشبال والناشئين لفتح المجال لزيادة عدد المباريات لإمكانية تبني العديد من المواهب الصاعدة.

وأشار إلى تبني الاتحاد خلال السنوات الماضية سياسة الشراكة مع الجاليات المقيمة في الدولة، حيث تم اعتماد (5) أندية للجاليات من مختلف الجنسيات تضم ما يزيد على 500 لاعب ولاعبة، تنظم فعالياتها بشكل منتظم، بالتعاون مع الاتحاد ويتضح ذلك من خلال اليوم الوطني الرياضي واليوم العالمي لكرة الطاولة بالإضافة إلى البطولات الأسبوعية التي تنظم بشكل دوري ومستمر مع مشاركة لاعبينا المحليين في الدولة ضمن هذه المنافسات.