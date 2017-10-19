«عربية السيدات» تناقش سبل النهوض برياضة المرأة مع المؤسسات السعودية

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مباحثات مع عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية، ضمن زيارة رسمية لوفد اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في النسخة الرابعة من الدورة التي تنطلق في الفترة من 2 -12 فبراير.

ضم الوفد كلاً من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نائب رئيس اللجنة المنظمة، سعود بن العبد العزيز الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وسعد صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية. وعقدت اللجنة مباحثات مع كل من الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربي، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، وناقشت المباحثات التي أُقيمت، خلال لقاءين منفصلين، سبل تفعيل العمل المشترك، لدفع عجلة الرياضة النسوية في البلدين والمنطقة العربية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي: «اللقاءات أثمرت عن وضع إطار عام للعمل المشترك بين كل من الإمارات والسعودية، يهدف إلى الارتقاء بواقع رياضة المرأة في منطقة الخليج العربي، وإطلاق مزيد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تشجيع المرأة لممارسة الرياضة بشكل أكثر احترافية، فضلاً عن المحافظة على المنجزات والمكاسب التي حققتها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات».

وقالت ندى عسكر: «خرجنا بمجموعة من المكاسب المشتركة ستنعكس نتائجها على النهوض بالواقع الرياضي للمرأة في كلا البلدين، واطلعنا المؤسسات السعودية، بآخر المستجدات المتعلقة باستعداداتنا لتنظيم النسخة الرابعة، وتوصلنا إلى خطط وبرامج لزيادة عدد الفرق السعودية المشاركة في النسخة الرابعة».