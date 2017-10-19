بدء تسديد «الانتقائية» مطلع الشهر المقبل

يوسف البستنجي (أبوظبي)
تبدأ الشركات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لغايات الضريبة الانتقائية، تسديد المستحقات الضريبية عليها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل نوفمبر 2017، بالتزامن مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية، بحسب خالد البستاني مدير عام الهيئة.
وقال البستاني، لـ «الاتحاد» اليوم الأربعاء، إن الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي ستبدأ بتقديم إقراراتها الضريبية الأولى في الأول من نوفمبر 2017، على أن يكون 15 نوفمبر هو اليوم الأخير لتقديم الإقرارات عن الشهر الأول، مبيناً أنها تقدم بشكل شهري وفقاً للقانون، وتقوم الشركات بتسديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.
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وأوضح البستاني، أن الشركات المستوردة للسلع الانتقائية غير المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، أي الشركات المستوردة غير المنتظمة، تقوم بالتسديد عند دخول السلعة عبر المنافذ الجمركية للدولة.
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والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة وهي إجمالاً، السلع التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، والهدف من فرض هذه الضريبة هو الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وتم فرض الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ و100% على مشروبات الطاقة.