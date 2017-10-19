بدء تسديد «الانتقائية» مطلع الشهر المقبل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تبدأ الشركات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لغايات الضريبة الانتقائية، تسديد المستحقات الضريبية عليها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل نوفمبر 2017، بالتزامن مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية، بحسب خالد البستاني مدير عام الهيئة.

وقال البستاني، لـ «الاتحاد» اليوم الأربعاء، إن الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي ستبدأ بتقديم إقراراتها الضريبية الأولى في الأول من نوفمبر 2017، على أن يكون 15 نوفمبر هو اليوم الأخير لتقديم الإقرارات عن الشهر الأول، مبيناً أنها تقدم بشكل شهري وفقاً للقانون، وتقوم الشركات بتسديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.

وستفرض عقوبات وغرامات على الشركات المتخلفة عن تقديم إقراراتها الضريبية أو تسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليها خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأوضح البستاني، أن الشركات المستوردة للسلع الانتقائية غير المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، أي الشركات المستوردة غير المنتظمة، تقوم بالتسديد عند دخول السلعة عبر المنافذ الجمركية للدولة.

وقال إن غالبية الشركات العاملة في قطاع السلع الانتقائية قد سجلت لدى الهيئة وحصلت على الرقم الضريبي الخاص بها، ويقدر عدد الشركات العاملة بالدولة والملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة الانتقائية بنحو 250 إلى 300 شركة في كل إمارات الدولة، وكانت ملزمة بالتسجيل والحصول على رقم ضريبي قبل مطلع أكتوبر 2017، حيث بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية للمرة الأولى في أسواق الدولة.

والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة وهي إجمالاً، السلع التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، والهدف من فرض هذه الضريبة هو الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.

وتم فرض الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ و100% على مشروبات الطاقة.