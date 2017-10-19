منتخبنا لسلة الكراسي المتحركة يكمل جاهزيته لبطولة آسيا وأوقيانوسيا

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تستضيفها بكين، اعتباراً من السبت المقبل، وتضم بعثة منتخبنا 16 شخصاً تحت قيادة المدرب أحمد جاسم، إلى جانب كل من فرسان الإرادة وهم: محمد اشل الحبسي، محمد الحامد، سيف هلال الحميري، عيسى الزبيدي، عبد الله سعيد الصريم، حبيب عبد المجيد، طارق علي، جاسم محمد النقبي، إبراهيم سالم، جمال البدواوي، محمد الزرعوني وعلي النقبي.
وأكد المدرب أحمد جاسم، أن الاستعدادات لهذه البطولة تختلف عن نظيرتها السابقة، لافتاً إلى أن لاعبينا أقاموا خلال الأيام الماضية تحضيرات قوية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، وقال: «نتطلع إلى حصد إنجاز جديد، ودائماً يسعى فرسان الإرادة للمنافسة على المراكز الأولى، المعسكر الحالي يختلف عن كل المرات السابقة من حيث التزام اللاعبين، إلى جانب الاهتمام الكبير من اتحاد المعاقين الذي وفر وسائل الدعم كافة من أجل إنجاح المشاركة».
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