منتخبنا لسلة الكراسي المتحركة يكمل جاهزيته لبطولة آسيا وأوقيانوسيا

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تستضيفها بكين، اعتباراً من السبت المقبل، وتضم بعثة منتخبنا 16 شخصاً تحت قيادة المدرب أحمد جاسم، إلى جانب كل من فرسان الإرادة وهم: محمد اشل الحبسي، محمد الحامد، سيف هلال الحميري، عيسى الزبيدي، عبد الله سعيد الصريم، حبيب عبد المجيد، طارق علي، جاسم محمد النقبي، إبراهيم سالم، جمال البدواوي، محمد الزرعوني وعلي النقبي.

وأكد المدرب أحمد جاسم، أن الاستعدادات لهذه البطولة تختلف عن نظيرتها السابقة، لافتاً إلى أن لاعبينا أقاموا خلال الأيام الماضية تحضيرات قوية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، وقال: «نتطلع إلى حصد إنجاز جديد، ودائماً يسعى فرسان الإرادة للمنافسة على المراكز الأولى، المعسكر الحالي يختلف عن كل المرات السابقة من حيث التزام اللاعبين، إلى جانب الاهتمام الكبير من اتحاد المعاقين الذي وفر وسائل الدعم كافة من أجل إنجاح المشاركة».

وأضاف: «جميع اللاعبين سيكونون في أتم الجاهزية، ولديهم معنويات عالية، ونأمل أن نوفق في البطولة، وأن يحالفنا التوفيق»، وأشار لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم سالم إلى أن التدريبات مكثفة، ومرحلة الإعداد قوية، حيث تم وضع برنامج تدريبي مكثف واختبارات مهارية من قبل المدرب، وقال: «فترة الإعداد كانت مهمة في تجانس اللاعبين فيما بينهم، حيث إن الألعاب الجماعية لابد أن تتمتع بروح الفريق الواحد، ونحن بدورنا كلاعبين نبذل كل ما بوسعنا حتى نصل إلى منصات التتويج في جميع مشاركاتنا الخارجية».