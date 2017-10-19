أبوظبي (الاتحاد)

احتفظت جامعة الشارقة بدرع التفوق الرياضي العام للمرة الثانية على التوالي، في حفل ختام النشاط الرياضي لموسم 2016 - 2017، الذي نظمه الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في الجامعة الأميركية بدبي، بعدما حصدت 8 ألقاب.

وحققت جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى الطلاب في الكاراتيه وتنس الطاولة الفردي والتنس الأرضي والكرة الطائرة، وعلى مستوى الطالبات ألقاب تنس الطاولة الفردي وتنس الطاولة والريشة الطائرة والشطرنج.

وحلت في المركز الثاني الجامعة الأميركية بالشارقة، بعد تحقيقها لست بطولات بفوزها بفردي تنس الطاولة والريشة الطائرة والقوة البدنية (طلاب) فردي الشطرنج والسباحة والكرة الطائرة (طالبات).

وفازت الجامعة الأميركية بالسباحة وكرة القدم (طلاب)، بينما توجت بخماسيات كرة القدم طالبات أميركية دبي، وفي بقية البطولات للطلاب توجت تقنية الشارقة بفردي الشطرنج وجامعة الإمارات بالاسكواش وأكاديمية شرطة دبي بالتايكوندو وتقنية دبي بالشطرنج (فرق) وأميركية دبي بكرة السلة.

وكان حفل الختام الذي جاء مبسطاً وأنيقاً بدأ بعزف السلام الوطني قبل أن يلقي علي بن حرمل الظاهري، نائب رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، كلمة نيابة عن الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحاد، رحب فيها بالحضور، وأكد أن الرياضة تتصدر اهتمامات القيادة الرشيدة، الحريصة على توجيه قطاع الشباب والرياضة باعتباره ركيزة أساسية في إعداد هذه الشريحة من المجتمع واكتشاف المهارات ورعايتها وتحفيز أصحاب المواهب ليواصلوا إبداعهم الرياضي.

من جانبه، قال عمر الحاي، الأمين العام للاتحاد، إن الاستراتيجية تركز على توظيف الرياضة لتخريج قيادات للمستقبل في كل مناحي الحياة، مؤكداً للطلاب والطالبات أنه يخاطبهم بوصفهم قادة للمستقبل، وهنأ المتفوقين وأصحاب المراكز الأولى، وتمنى أن يكون الموسم الرياضي الجديد للاتحاد متميزاً فنياً وأكاديمياً للطلاب.