أبوظبي (الاتحاد)
احتفظت جامعة الشارقة بدرع التفوق الرياضي العام للمرة الثانية على التوالي، في حفل ختام النشاط الرياضي لموسم 2016 - 2017، الذي نظمه الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في الجامعة الأميركية بدبي، بعدما حصدت 8 ألقاب.
وحققت جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى الطلاب في الكاراتيه وتنس الطاولة الفردي والتنس الأرضي والكرة الطائرة، وعلى مستوى الطالبات ألقاب تنس الطاولة الفردي وتنس الطاولة والريشة الطائرة والشطرنج.
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وفازت الجامعة الأميركية بالسباحة وكرة القدم (طلاب)، بينما توجت بخماسيات كرة القدم طالبات أميركية دبي، وفي بقية البطولات للطلاب توجت تقنية الشارقة بفردي الشطرنج وجامعة الإمارات بالاسكواش وأكاديمية شرطة دبي بالتايكوندو وتقنية دبي بالشطرنج (فرق) وأميركية دبي بكرة السلة.
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من جانبه، قال عمر الحاي، الأمين العام للاتحاد، إن الاستراتيجية تركز على توظيف الرياضة لتخريج قيادات للمستقبل في كل مناحي الحياة، مؤكداً للطلاب والطالبات أنه يخاطبهم بوصفهم قادة للمستقبل، وهنأ المتفوقين وأصحاب المراكز الأولى، وتمنى أن يكون الموسم الرياضي الجديد للاتحاد متميزاً فنياً وأكاديمياً للطلاب.