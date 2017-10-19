مدرب ينسى بطاقات اللاعبين في بيته!

علي معالي (دبي)

تواصلت مفاجآت فريق الجاليات «بول أبوف أول»، عندما انسحب الفريق من الجولة الرابعة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للسلة أمس الأول، ولم يلعب مباراة فريقه أمام الشارقة لأغرب سبب.. حيث نسي مدرب الفريق بطاقات اللاعبين في بيته، وانتظر حكم المباراة قرابة الـ45 دقيقة، ولكن البطاقات لم تحضر، وحضر اللاعبون في واقعة غريبة.

وبحسب اللوائح وقوانين اللعبة لا يجوز لأي فريق المشاركة من دون البطاقات التي صدرت لهم قبل البطولة من اتحاد اللعبة، وبالانسحاب يعتبر الفريق خاسراً لتذهب المباراة إلى الملك الشرقاوي دون أي عناء بنتيجة 20/‏‏ 0، وكانت هناك محاولات لكي يخوض فريق الجاليات اللقاء دون تلك البطاقات على اعتبار أن هذا الفريق لا يوجد له ناد، وأنه تم إشراكه في البطولة لاستكمال العدد والاستفادة من خبرات وكفاءة لاعبي الجاليات، لكن في النهاية تم الاحتكام إلى اللوائح والقوانين المعمول بها محلياً وقارياً ودولياً حتى لا تكون أي شكوى لاحقة.

وكان فريق الجاليات قد فجر مفاجأة كبيرة في الجولة الثالثة بالفوز على الشارقة.

وفي مباراة ثانية، استعاد فريق الوصل نغمة الانتصارات، مجدداً بالفوز على النصر بنتيجة 100 مقابل 64 في اللقاء الذي جرى بينهما على صالة الأهلي، فرض الإمبراطور هيمنته على الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 24/‏‏ 15، 24/‏‏ 16، 31/‏‏ 10، وتفوق النصر في الربع الرابع بنتيجة 23/‏‏ 21، أدار اللقاء الدولي يعقوب غابش والدولي عامر سيجري وزيد ضياء.

ولا يزال غياب نجم فريق النصر صالح سلطان مستمراً حتى الآن وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة في عدم إيجاد حل لمشكلة اللاعب في الاستمرار من عدمه ببيت العميد، كما غاب عن الوصل عدد من لاعبيه الكبار بسبب الإصابة.

وفي مباراة ثالثة بالجولة، فاز فريق شباب الأهلي على بني ياس بفارق كبير 101 مقابل 73، ونجح الأهلي في التفوق بـ3 أرباع هي الأول والثاني والثالث بنتيجة 28/‏‏ 18، 31/‏‏ 22، 26/‏‏ 12، في حين لم يشفع الربع الرابع الذي أجاد فيه السماوي وتقدم 26/‏‏ 16 وأدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب والدولي سالم الزعابي وفتيح، وهذه المباراة الأولى للدولي المواطن سالم الزعابي بعد تجديده مؤخراً للبطاقة الدولية، بعد اجتيازه عدة اختبارات.

يقضي نظام البطولة، بأن تقام مبارياتها على أراضٍ محايدة، وأن تلعب في دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني بصورة مباشرة إلى نصف نهائي 11 نوفمبر المقبل، على أن تدخل الفرق التي أنهت الدور التمهيدي من المركز الثالث وحتى السادس في منافسات ربع النهائي الذي ينطلق 8 نوفمبر ويقام بنظام خروج المغلوب، ويتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع المربع الذهبي.