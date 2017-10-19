آل علي: مهرجان منصور بن زايد سفير فوق العادة لفروسية الإمارات

عصام السيد (الجزائر)

أقام يوسف سيف آل علي، سفير الدولة لدى جمهورية الجزائر، حفل عشاء في منزله بمقر السفارة، على شرف وفد مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمناسبة تنظيم أول سباق لمونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، إلى جانب سباق الوثبة ستاليونز، التي أقيمت الاثنين الماضي بمضمار الخروبة العريق في العاصمة الجزائر.

حضر الحفل، عدد من أعضاء السفارة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار».

وأشاد السفير يوسف آل علي، بالاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على دعمهما المستمر للفروسية والخيول العربية الأصيلة بصفة خاصة، وعلى نجاح السباق الذي يقام للمرة الأولى بأرض الجزائر، موضحاً أن المهرجان أصبح سفيراً فوق العادة لفروسية الإمارات على صعيد كل دول العالم.

وأكد آل علي، أن هذه اللقاءات المشتركة بين الإمارات وجمهورية الجزائر، تعزز وتعكس العلاقات التاريخية الوطيدة والقوية بين الدولتين، مشيداً بالدور الذي تقوم به القيادة الرشيدة في الإمارات وجمهورية الجزائر. وقال: السباق ترك انطباعاً جيداً لدى الجميع عن الإمارات، مشيراً إلى أن أحد أهداف مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول، هو خلق علاقات وتواصل مع الملاك والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة في مختلف دول العالم.