بنتيكي يأمل «الظهور المونديالي»

لندن (رويترز)

قال كريستيان بنتيكي مهاجم كريستال بالاس، إنه يتعافى بشكل جيد من إصابة في الركبة، ويثق في عودته لتشكيلة فريقه في الدوري الإنجليزي في نوفمبر المقبل. وأصيب بنتيكي، هداف بالاس الموسم الماضي، خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري، وغاب عن آخر مباراتين لفريقه ومنها الانتصار الأول للفريق هذا الموسم على تشيلسي حامل اللقب. وقال بنتيكي لموقع النادي على الإنترنت: تسير مرحلة التعافي بشكل جيد، وأشعر أني سعيد بطريقة تعافي أربطة الركبة، لذا أتمنى أن يكون بوسعي العودة في غضون أسابيع قليلة. ويتطلع المهاجم البالغ عمره 26 عاماً إلى إقناع أيضاً روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، بضمه لتشكيلة الفريق الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل. وقال بنتيكي: اللعب في كأس العالم يعد حافزاً كبيراً لكن هذا سيساعدني فقط على تطوير مستواي مع النادي. أريد حقاً مساعدة الفريق والظهور بشكل جيد هذا العام حتى أضمن الانضمام للتشكيلة. ويحتل بالاس المركز الأخير في الدوري ويستضيف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز التاسع بعد غد.